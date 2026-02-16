Công nghệ 16/2: Robot múa lân đón Tết ở Trung Quốc, drone khuấy động Olympic

(VTC News) -

Robot múa lân đón Tết ở Trung Quốc

Tại một trung tâm thương mại ở phía tây Bắc Kinh, Trung Quốc, bốn robot hình người cao khoảng 95 cm đã khoác lên mình trang phục múa lân đầy màu sắc để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Khán giả tò mò dừng lại theo dõi khi chúng biểu diễn những động tác uốn gối, lắc đầu và di chuyển nhịp nhàng như nghệ sĩ thực thụ.

Robot hình người trong trang phục múa lân biểu diễn tại hội chợ công nghệ mừng Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Vincent Thian)

Sự kiện này là một phần của hội chợ công nghệ tổ chức lần thứ hai liên tiếp, nơi robot trở thành tâm điểm. Ngoài múa lân, robot còn biểu diễn võ thuật, hát Kinh kịch, đọc thơ, chơi bóng đá và thậm chí xiên kẹo hồ lô - món ăn vặt truyền thống. Ban tổ chức cho biết số lượng robot năm nay tăng đáng kể, với khoảng 20 mẫu được phát triển bởi các startup Trung Quốc.

Theo Booster Robotics, các robot hoạt động trong môi trường AI, có thể tự đưa ra quyết định và kiểm soát chuyển động mà không cần điều khiển từ xa. Dù vẫn cần con người hỗ trợ trong vài tình huống, màn trình diễn cho thấy công nghệ robot ở Trung Quốc đang tiến nhanh, hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Drone cameras khuấy động Olympic mùa đông 2026

Tại Olympic mùa đông Milan Cortina 2026, những chiếc drone FPV (góc nhìn thứ nhất) nhỏ gọn đã trở thành tâm điểm, mang đến góc nhìn chưa từng có cho khán giả toàn cầu. Chúng theo sát vận động viên ở các môn như trượt băng tốc độ, trượt tuyết, skeleton và bobsled, tạo cảm giác như người xem đang trực tiếp lao xuống đường băng hay xoay vòng trên không.

Drone FPV bay sát vận động viên trên dãy núi tại Olympic mùa đông 2026, mang đến góc nhìn kịch tính và sống động chưa từng có cho khán giả. (Nguồn: Getty Images)

Theo Olympic Broadcasting Services (OBS), có tới 15 drone FPV cùng 10 drone truyền thống được sử dụng, bổ sung cho hệ thống hơn 800 camera toàn giải. Công nghệ này giúp khán giả, đặc biệt là người xem trẻ, dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn những môn thể thao tốc độ cao vốn khó theo dõi. Các drone được thiết kế siêu nhẹ, có cánh quạt đảo ngược để tăng hiệu quả khí động học và được điều khiển bởi phi công chuyên nghiệp.

Dù một số vận động viên lo ngại tiếng ồn và sự gần gũi của drone, nhiều người thừa nhận chúng mang lại trải nghiệm hấp dẫn và thu hút thêm khán giả. Với mục tiêu mở rộng sức hút của các môn thể thao mùa đông, drone đã trở thành "chiều thứ ba" trong truyền hình Olympic, hứa hẹn thay đổi cách khán giả thưởng thức các kỳ Thế vận hội trong tương lai.

OpenAI chính thức ngừng hoạt động GPT-4o

OpenAI đã ngừng hoạt động mô hình GPT-4o vào ngày 13/2, sau nhiều tranh cãi về tính “quá chiều lòng” người dùng. Đây là lần thứ hai GPT-4o bị loại bỏ khỏi ChatGPT, nhưng lần này công ty khẳng định sẽ không khôi phục lại.

OpenAI từng kỳ vọng lớn vào GPT-4o. (Nguồn: OpenAI)

Theo thông báo, phần lớn người dùng đã chuyển sang GPT-5.2, trong khi chỉ còn 0,1% tiếp tục chọn GPT-4o mỗi ngày. Cùng với GPT-4o, các mô hình GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini và o4-mini cũng bị loại bỏ. OpenAI cho biết việc duy trì GPT-4o không còn cần thiết khi nhu cầu sử dụng đã giảm mạnh.

Dù vậy, một nhóm người dùng trung thành vẫn bày tỏ tiếc nuối, thậm chí kêu gọi OpenAI mở mã nguồn GPT-4o. Sự kiện này cho thấy công ty đang tập trung toàn lực vào các phiên bản mới, đồng thời khép lại một chương đầy tranh cãi trong lịch sử phát triển AI.