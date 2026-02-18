Điều đặc biệt bên trong Làng Olympic mùa đông 2026

(VTC News) -

Làng Olympic luôn là “câu chuyện phía sau” đặc biệt của mỗi kỳ Thế vận hội: làm thế nào một quốc gia có thể cùng lúc tiếp nhận hàng nghìn vận động viên (VĐV) hàng đầu thế giới, sắp xếp chỗ ở, tập luyện và phục vụ hàng nghìn bữa ăn mỗi ngày.

Ngoài yếu tố hậu cần phức tạp, đây còn là không gian giao lưu hiếm có: những ngôi sao trượt tuyết, trượt băng, khúc côn cầu… ăn ở cùng nhau. Mạng xã hội càng khiến trải nghiệm này trở nên sống động khi nhiều VĐV đăng video TikTok, Instagram hé lộ cuộc sống phía sau sân đấu.

Toàn cảnh Làng Olympic Cortina d’Ampezzo, nơi lưu trú của các vận động viên và quan chức đội tuyển ở các môn trượt tuyết đổ đèo, xe trượt lòng máng (bobsled) và nhiều nội dung khác. (Ảnh: Getty Images)

Nhiều làng Olympic thay vì khu tập trung

Với Olympic mùa đông Milano-Cortina 2026, do Thế vận hội được tổ chức tại hai thành phố đăng cai chính - Milano và Cortina d’Ampezzo - cùng các địa điểm thi đấu trải rộng, ban tổ chức không xây một khu làng duy nhất mà bố trí nhiều cụm làng gần từng môn thi. Phần lớn sử dụng khách sạn có sẵn nhằm giảm xây dựng mới và hạn chế tác động môi trường.

Anterselva: nơi ở của các VĐV biathlon, chỉ cách sân thi đấu vài phút; gồm 4 khách sạn nằm trong thung lũng, chú trọng trải nghiệm văn hóa địa phương.

Bormio: nổi tiếng suối nước nóng và núi tuyết, tiếp đón các VĐV trượt tuyết đổ đèo nam và leo núi trượt tuyết.

Cortina d’Ampezzo: một trong những làng lớn nhất, khoảng 1.400 giường; các khu nhà lắp ghép nối với nhà ăn và khu chuẩn bị thi đấu; phục vụ gần 4.000 bữa mỗi ngày.

Livigno: khoảng 800 giường, đặt trong 3 khách sạn hiện hữu; là nơi ở của các môn snowboard và freestyle skiing.

Predazzo: khoảng 700 giường, chủ yếu cho VĐV trượt tuyết băng đồng và nhảy cầu tuyết; kết hợp cơ sở sẵn có với công trình cải tạo.

Riêng Làng Olympic Milano là dự án xây dựng lớn nhất của kỳ Thế vận hội, nằm giữa khu Porta Romana và khu văn hóa Fondazione Prada. Khu này cung cấp khoảng 1.700 giường và 4.500 bữa ăn/ngày, được thiết kế như một “thành phố trong thành phố”. Sau tháng 3/2026, toàn bộ khu nhà sẽ chuyển đổi thành ký túc xá sinh viên, thuộc kế hoạch tái phát triển đô thị của Milano.

Toàn cảnh khu phòng ở của vận động viên tại Làng VĐV Olympic và Paralympic. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Dù được xem là cơ hội hiếm để giao lưu, không phải tất cả VĐV đều chọn ở trong làng. Một số môn đòi hỏi lịch sinh hoạt ổn định nên đội tuyển thuê khách sạn riêng. Đội khúc côn cầu nam Canada ở khách sạn 5 sao để đảm bảo sự thoải mái, trong khi đội Mỹ lại chọn ở trọn vẹn trong làng để “có trải nghiệm Olympic đầy đủ”.

Thực tế, đội bóng rổ nam Mỹ đã ở khách sạn từ Olympic mùa hè 1992. Ở Olympic Paris 2024, tay vợt Coco Gauff từng nói cô quyết định ở lại vì được gặp nhiều VĐV nổi tiếng, kể cả Rafael Nadal.

Điều kiện sinh hoạt

Nhà ăn là nơi bận rộn nhất. Tổng cộng gần 9.000 suất ăn được phục vụ mỗi ngày, với thực đơn đa quốc gia nhưng ẩm thực Italia, đặc biệt pasta và pizza, được nhiều VĐV khen ngợi. Một số VĐV đăng video chia sẻ bữa ăn đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Toàn cảnh bên trong nhà ăn tại Làng VĐV Olympic và Paralympic. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Trong làng Olympic cấm rượu bia, hút thuốc và tiệc tùng. Tuy vậy, các nhà tài trợ vẫn cung cấp bia không cồn tại khu thư giãn (spa).

Ngoài nhà ăn và phòng gym công nghệ cao, các khu làng còn có tiệm làm tóc và chăm sóc sắc đẹp miễn phí, phòng trò chơi điện tử, lớp yoga, phục hồi thể lực, và khu sinh hoạt cộng đồng.

Ủy ban Olympic quốc tế cho phép VĐV quay video trong làng nhưng phải tuân thủ quy định: không quay khu y tế, phòng kiểm tra doping và phải tôn trọng quyền riêng tư người khác.

VĐV và ban huấn luyện phải đến làng Olympic đúng 5 ngày trước khi bước vào môn thi đấu và chỉ được ở tối đa 2 ngày sau khi kết thúc phần thi của mình. Điều này giúp ban tổ chức luân chuyển phòng ở cho các đoàn tiếp theo, giữ cho “thành phố vận động viên” vận hành trơn tru suốt Thế vận hội.