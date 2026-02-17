Vô địch Olympic, Jutta Leerdam gây bão với khoảnh khắc trên bục vinh quang

(VTC News) -

Tờ Daily Mail (Anh) vừa nhắc đến Jutta Leerdam - vận động viên trượt băng tốc độ người Hà Lan như một hiện tượng tại Olympic mùa đông 2026. Ở nội dung trượt băng tốc độ 1000m, cô nàng 27 tuổi dễ dàng chiến thắng, lập kỉ lục Thế vận hội và giành huy chương vàng. Jutta Leerdam sau đó đã kéo khóa bộ đồ thi đấu - khoe chiếc áo lót mang thương hiệu Nike bên trong.

Hình ảnh Leerdam với biểu cảm xúc động nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và trang web trên toàn cầu, đồng thời được chia sẻ rộng rãi bởi 298 triệu người theo dõi Instagram của Nike.

Jutta Leerdam có thể kiểm được 1 triệu USD nhờ khoảnh khắc lộ nội y trong quá trình tham dự Olympic mùa đông 2026.

Trên tờ AD của Hà Lan, chuyên gia quảng cáo cho các vận động viên nữ thể thao - bà Fredereique de Laat nhận định: "Với Nike, tôi đoán con số sẽ lên tới hơn một triệu đô la Mỹ".

Trong khi đó, Meindert Schut - tổng biên tập của tạp chí kinh doanh Quote cho rằng Leerdam - người sở hữu 6,2 triệu người theo dõi trên Instargram có thể kiếm 62.000 euro (54.000 bảng Anh) cho mỗi bài đăng có hình ảnh của Nike.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ với Jutta Leerdam. Cô từng bị loại ngay ở vòng loại nội dung sở trường hồi cuối tháng 12 nhưng vẫn được Ủy ban Olympic Hà Lan đặt niềm tin cho suất dự Thế vận hội.

Sau khi giành huy chương vàng, Leerdam cũng trở thành mục tiêu chỉ trích của nhà bán lẻ Hà Lan Hema bởi lớp trang điểm của cô bị lem do khóc. Hema đã quảng bá sản phẩm kẻ mắt bằng dòng chữ: "Chống nước, ngay cả với những giọt nước mắt hạnh phúc."

Trước thềm giải đấu, Jutta Leerdam cũng vướng chỉ trích khi di chuyển đến Milano dự Thế vận hội bằng máy bay riêng. Sau khi đến nơi, Leerdam cùng bạn bè đi xe riêng đến làng vận động viên, rồi chụp ảnh tự sướng trước biểu tượng vòng tròn Olympic nổi tiếng trước khi bắt đầu tập luyện. Cô nàng bị nhiều tờ báo chí trích là "nữ hoàng đỏng đảnh".

Trên mạng xã hội, Leerdam được biết đến với danh xưng hôn thê của Jake Paul - ngôi sao YouTube chuyển sang làm võ sĩ quyền anh.