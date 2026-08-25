Nhận hối lộ 500 triệu, cựu nữ thẩm phán TAND TP Huế lĩnh 4 năm 6 tháng tù

(VTC News) -

TAND Khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Thái Thị Hồng Vân (SN 1974 tại Quảng Trị, hiện trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế - cựu Thẩm phán TAND TP Huế); Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú phường Thuận Hoá, TP Huế - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế); Trần Xuân Phú (SN 1982, trú phường Phú Xuân, TP Huế - cựu Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội Viện KSND TP Huế); Trần Anh Tú (SN 1980, trú phường Phú Xuân, TP Huế - cựu lái xe TAND Khu vực 4 - Huế).

Bị cáo Thái Thị Hồng Vân bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 3 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Nhơn Vượng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c, đ khoản 2 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Xuân Phú bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 1 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Anh Tú bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 3 Điều 365 của Bộ Luật hình sự.

Tại toà, bị cáo Trần Anh Tú khai lại hành vi nhận và mang 500 triệu đồng đến cho bị cáo Thái Thị Hồng Vân để xử hình phạt tiền cho Lê Thị V. (bị cáo liên quan đến vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tháng 10/2024)

Kết thúc phiên toà, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Thị Hồng Vân 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Nhơn Vượng 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Xuân Phú 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng do hành vi “Nhận hối lộ” và bị cáo Trần Anh Tú 2 năm tù về hành vi “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra ngày 16/10/2024 tại phòng B1216 chung cư Nera Garden (phường An Đông, TP Huế), bị cáo Trần Nhơn Vượng (khi đó là Phó Viện trưởng VKSND TP Huế) nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 360 triệu đồng để giải quyết cho bị can Lê Thị V. và bị can Nguyễn Lê Đ. được tại ngoại; hứa giúp bị can Võ Huyền Linh Ph. được áp dụng hình phạt tiền; giảm số tiền đánh bạc của Lê Thị V. và đề nghị cho Vui được áp dụng hình phạt tiền.

Bị cáo Trần Xuân Phú (khi đó là Kiểm sát viên VKSND TP Huế) nhận hối lộ với số tiền 30 triệu đồng để giúp Lê Thị V. giải quyết sớm vụ án.

Bị cáo Thái Thị Hồng Vân (khi đó là Thẩm phán TAND TP Huế) thỏa thuận nhận hối lộ số tiền 500 triệu đồng, để xét xử hình phạt tiền cho bị cáo Lê Thị V. Bị cáo Trần Anh Tú (khi đó là lái xe TAND Khu vực 4 - Huế) môi giới hối lộ số tiền 500 triệu đồng để Lê Thị Hồng Vân xử hình phạt tiền cho Lê Thị V.