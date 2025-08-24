Nhận định, dự đoán tỷ số Fulham vs Man Utd ngày 24/8: Chờ Sesko thể hiện

(VTC News) -

Fulham đấu với Man Utd trên sân vận động Craven Cottage (London, Anh) lúc 22h30 ngày 24/8. Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của Fulham và Man Utd ở trận này là 30,4% - 44,1%.

Nhận định phong độ Fulham vs Man Utd

Fulham bắt đầu mùa giải bằng trận hòa 1-1 với Brighton. Màn trình diễn không có gì nổi bật của đội bóng này đúng với sự kỳ vọng sau kỳ chuyển nhượng không năng động. Fulham chỉ mua về một tân binh - Benjamin Lecomte giá 500 nghìn euro.

Cách đá của Fulham không khác mùa giải trước. Đội chủ sân Craven Cottage sẽ trông cậy vào thủ môn Bernd Leno để hạn chế số bàn thua và gây "sát thương" cho đối thủ bằng những tình huống phản công chớp nhoáng, tận dụng những tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt là Raul Jimenez hoặc Rodrigo Muniz.

Man Utd thua arsenal ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Man Utd dù thua Arsenal ở trận ra quân nhưng màn thể hiện của đội bóng này mang đến nhiều hy vọng. Bộ đôi tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo thể hiện khả năng xử lý cá nhân ấn tượng. "quỷ đỏ" vẫn thiếu người kết thúc pha bóng hiệu quả và đây là lúc họ cần Benjamin Sesko.

Man Utd nhìn chung vẫn yếu ở 2 biên. Do đó, khi Bruno Fernandes vẫn được sử dụng ở vị trí thấp, phương án tấn công hiệu quả nhất của huấn luyện viên Ruben Amorim có thể là đưa bóng lên theo trục dọc với những đường phát động nhanh từ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Ở phía trên, Sesko và Cunha, Mbeumo sẽ chứng tỏ giá trị.

Dự đoán Fulham vs Man Utd

Cơ hội thắng của Man Utd được đánh giá cao hơn (44,1% theo Opta, 45% theo Soccerway), nhưng tỷ lệ không quá 50%. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá Man Utd là "cửa trên" với mức chấp chỉ 0,25.

Cần lưu ý rằng phong độ sân nhà của Fulham mùa trước rất kém. Do đó, sự nghi ngờ về khả năng thắng trận của Man Utd có lẽ đến từ năng lực hàng công chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Về lực lượng, Man Utd chỉ thiếu Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui do chấn thương dài hạn chưa bình phục. Andre Onana đủ thể lực và có thể ra sân trở lại.

Fulham không có Ryan Sessegnon và Antonee Robinson ở trận trước. Cả 2 cầu thủ này bình phục chấn thương nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cho nghỉ để chờ lấy lại trạng thái tốt nhất.

Đội hình dự kiến của Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz.

Đội hình dự kiến của Man Utd: Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-2 Man Utd.