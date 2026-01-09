Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan ngày 9/1: Cơ hội vào tứ kết

(VTC News) -

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan thuộc lượt trận thứ 2 bảng A giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 21h hôm nay 9/1. Cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội vào tứ kết của 2 đội bóng. Nếu đánh bại U23 Kyrgyzstan (kèm theo điều kiện U23 Ả Rập Xê Út thắng U23 Jordan), U23 Việt Nam sẽ sớm vào tứ kết.

Nhận định phong độ U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng xếp hạngsau lượt trận đầu tiên của bảng A. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 bằng màn trình diễn thuyết phục, cho thấy sự ổn định tiếp nối từ SEA Games 33 và có những mặt được cải thiện.

Video: U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan.

Nguyễn Đình Bắc và đồng đội thể hiện 2 bộ mặt - đều tích cực - ở trận ra quân. U23 Việt Nam kiểm soát nửa đầu trận đấu, phối hợp tấn công nhịp nhàng và phát huy tối đa sở trường là các tình huống cố định. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam lần hiếm hoi được chứng kiến đội nhà gây khó khăn thường trực cho một đối thủ Tây Á bằng bóng bổng và phạt góc.

Sau khi dẫn 2 bàn, U23 Việt Nam chuyển sang thế trận phòng ngự chủ động với đội hình lùi sâu. Thủ môn Trần Trung Kiên không phải đối mặt với tình huống dứt điểm nguy hiểm nào từ đối thủ. Nguyễn Hiểu Minh và các đồng đội tạo ra hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Dù vậy, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi phản công để giảm sức ép cho hàng thủ.

U23 Kyrgyzstan không có điểm ở trận ra quân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Edmar Lacerda có cơ sở để tự hào về màn thể hiện của các học trò và tự tin trước trận tiếp theo gặp U23 Việt Nam.

Đội bóng vùng Trung Á cho thấy họ có khả năng phòng ngự rất tốt, kể cả trong thế thiếu người. Mới lần đầu tham dự đấu trường châu lục, U23 Kyrgyzstan có sự chuẩn bị kỹ cả về thể lực lẫn cách tiếp cận trận đấu phù hợp. Họ không dễ bị đánh bại.

U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai.

Thông tin đội hình U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan

Có vài điểm lo lắng về lực lượng của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Jordan. Cả Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc đều bị thay ra ở hiệp 2. Nguyễn Xuân Bắc cũng bị đau.

Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng liên quan đến chấn thương. Chỉ có Văn Khang có thể gặp trục trặc vì vấn đề sức khoẻ, chưa rõ mức độ và tiến độ hồi phục.

Với những gì đã thể hiện ngày ra quân và sự ổn định trong thời gian qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ không xáo trộn nhiều về đội hình.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan mất nhân tố quan trọng ở hàng công là Arsen Sharshenbekov. Cầu thủ từng ghi một bàn ở vòng loại giúp U23 Kyrgyzstan hoà U23 Uzbekistan bị cấm thi đấu một trận do nhận thẻ đỏ ở trận ra quân.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Văn Thuận, Đình Bắc, Lê Phát.

U23 Kyrgyzstan: Yasmanaliev, Brauzman, Polev, Balbakov, Datsiiev, Madanov, Murzakhmatov, Zhenishbekov, Bekbediov, Merk Kimi, Almazbekov.

Dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, U23 Việt Nam có thói quen chơi 2 hiệp với cách tiếp cận trái ngược nhau. Trước đối thủ sẵn sàng chơi phản công là U23 Kyrgyzstan, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không để các học trò chơi tấn công quá nhiều trong hiệp một. U23 Việt Nam sẽ thăm dò, chậm rãi kiểm soát để duy trì thế an toàn, đồng thời chờ đợi đối thủ sơ hở.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Kyrgyzstan.