Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik khó nghĩ

(VTC News) -

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 hôm nay 23/1. Dù không thể giành danh hiệu sau khi thua ở vòng bán kết, cả 2 đội bóng vẫn có động lực hướng đến chiến thắng để chia tay giải đấu trong niềm vui.

Nhận định phong độ U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Trận đấu với U23 Hàn Quốc đặt huấn luyện viên Kim Sang-sik vào tình huống đặc biệt. Nhà cầm quân này muốn đối đầu đội bóng quê hương ở chung kết, nhưng cuối cùng U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc lại cùng thất bại và gặp nhau trong trận tranh hạng 3.

Dù không vượt qua vòng bán kết, U23 Việt Nam vẫn thành công ngoài mong đợi ở giải U23 châu Á 2026. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện bộ mặt tích cực cả về tinh thần lẫn lối chơi.

U23 Việt Nam đánh mất mình ở trận thua U23 Trung Quốc.

Chuỗi trận toàn thắng liên tiếp kéo dài từ giải vô địch Đông Nam Á đến trước trận bán kết là thành tích hoàn toàn xứng đáng. U23 Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh với các đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, đúng như lời khẳng định của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, trận thua U23 Trung Quốc cũng cho thấy giới hạn của U23 Việt Nam. Thể lực cũng là vấn đề lớn khi các cầu thủ trẻ Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt sau những trận đấu vượt ngưỡng liên tục.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đánh mất chính mình khi bị đối thủ bắt bài. Trong khi đó, chính U23 Trung Quốc lại có sự biến hoá bất ngờ khiến U23 Việt Nam không kịp trở tay.

U23 Hàn Quốc không có màn thể hiện tốt tại giải lần này. Họ tấn công không hiệu quả. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung chỉ chưa đạt kỳ vọng của chính họ. So với mặt bằng chung, U23 Hàn Quốc vẫn là đội mạnh ở thế "cửa trên" so với U23 Việt Nam.

Trạn U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Thông tin đội hình U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc có đầy đủ lực lượng, không cầu thủ nào bị cấm thi đấu hay chấn thương. Trong khi đó, U23 Việt Nam ra sân với nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải thực hiện những điều chỉnh chưa từng có về đội hình xuất phát ở giải đấu lần này.

Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng được cho nghỉ nếu không cần thiết phải mạo hiểm. Cầu thủ mang áo số 7 nén đau thi đấu ở trận tứ kết thắng U23 UAE. Đến trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Đình Bắc không còn đủ sức thực hiện những pha bứt tốc và dứt điểm như thường thấy.

Sự thay đổi bắt buộc chắc chắn xảy ra nằm ở hàng phòng ngự. U23 Việt Nam mất Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ). Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có cách nào khác ngoài việc sử dụng Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh thay thế.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Lê Văn Hà, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Lê Phát.

U23 Hàn Quốc: U23 Hàn Quốc: Hong Seong-min, Kang Min-jun, Bae Hyun-seo, Lee Hyun-yong, Kang Seong-jin, Kim Dong-jin, Baek Ga-on, Kim Yong-hak, Lee Geon-hee, Jang Seok-hwan, Shin Min-ha.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc.