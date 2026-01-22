Báo Hàn Quốc: Phải thắng U23 Việt Nam để cứu vãn danh dự

(VTC News) -

Sau thất bại trước U23 Nhật Bản ở bán kết giải U23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt cho rằng trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam mang ý nghĩa “sống còn” với thầy trò HLV Lee Min-sung, không chỉ về mặt thành tích mà còn để cứu vãn niềm tự hào của nền bóng đá nước này.

Tờ News 1 nhận định: "Sau màn trình diễn chưa thuyết phục ở giải đấu năm nay của U23 Hàn Quốc do HLV Lee Min-sung dẫn dắt, nhà cầm quân này buộc phải hướng tới chiến thắng để khép lại giải bằng vị trí thứ ba, qua đó phần nào cứu vãn danh dự cho đội bóng".

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nếu tiếp tục thất bại và chỉ đứng thứ tư chung cuộc, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín của HLV Lee Min-sung cũng như niềm tin dành cho lứa U23 hiện tại. Dẫu vậy, tờ báo Hàn Quốc nhận xét U23 Việt Nam không phải đối thủ dễ chơi.

Báo chí Hàn Quốc cho rằng trận tranh hạng Ba với U23 Việt Nam mang ý nghĩa “sống còn” với thầy trò HLV Lee Min-sung. (Nguồn: KFA)

"Sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam là rất đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam sở hữu tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Đội bóng này cũng từng giành chức vô địch ASEAN Cup, đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành HCV SEA Games 33 chỉ trong vòng một năm. Họ tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình tại giải đấu này, với bốn trận thắng liên tiếp cho đến vòng tứ kết", tờ News 1 bình luận.

Báo chí Hàn Quốc cho rằng sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik được xem là “áp lực đặc biệt” với U23 Hàn Quốc. Ông từng giữ chức huấn luyện viên trưởng của Jeonbuk Hyundai Motors từ năm 2021 đến 2023 và có sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc. Sau thất bại ở tứ kết trước Indonesia hai năm trước dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong, việc đối đầu với một huấn luyện viên người Hàn Quốc là một thách thức lớn.

Ở Giải U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc vượt qua Australia 2-1 ở tứ kết, nhưng rồi dừng bước ở bán kết sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản. Đáng chú ý, họ thất thế trước một đối thủ trẻ hơn, phần lớn là sinh viên đại học, dù sở hữu đội hình toàn cầu thủ đang chơi tại K-League. Trong 90 phút, Hàn Quốc chỉ tung ra 8 cú sút, ít hơn đối thủ và không tạo được khác biệt rõ rệt.

Trước thềm trận đấu giành hạng Ba với U23 Việt Nam, HLV Lee Min-sung bày tỏ quyết tâm của mình: “Chúng tôi cần cải thiện cả tấn công lẫn phòng ngự. Toàn đội sẽ chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với sự cân bằng và tập trung cao nhất, không thiên lệch vào bất kỳ khía cạnh nào”.