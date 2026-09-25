Nhà phố 60m² bên vịnh di sản: Điểm tựa gây dựng cơ nghiệp từ dòng khách quốc tế

(VTC News) -

Dòng khách quốc tế: “Ngòi nổ” kích hoạt sức sống kinh tế 365 ngày/năm

Trong lý thuyết phát triển đô thị du lịch hiện đại, thước đo giá trị của một điểm đến không nằm ở lượng du khách ghé thăm vào mùa cao điểm, mà được quyết định bởi khả năng duy trì dòng khách cao cấp ổn định quanh năm. Du khách quốc tế - đặc biệt là tệp khách MICE, doanh nhân và người yêu thể thao - sở hữu mức chi tiêu cao gấp 3-5 lần bình thường và có nhu cầu khắt khe về chuỗi dịch vụ phụ trợ, từ lưu trú, ẩm thực, giải trí đến chăm sóc sức khỏe...

Hệ sinh thái tiện ích quốc tế mở ra triển vọng kinh tế dịch vụ sôi động quanh năm bên vịnh kỳ quan.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, “nam châm” thu hút dòng khách toàn cầu là một quy hoạch sinh thái và giải trí tầm vóc kỷ lục. Quần thể 12 sân golf quy mô 950 ha vào loại lớn nhất Đông Nam Á trở thành điểm hẹn của cộng đồng golfer quốc tế, mang đến nguồn khách lưu trú dài ngày và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ hạng sang. Cộng hưởng cùng siêu công viên VinWonders 81 ha - sở hữu thủy cung mở 24 ha, siêu đô thị kiến tạo nên một cỗ máy trải nghiệm liên hoàn từ bình minh đến đêm muộn.

Đặc biệt, hạ tầng MICE và sự kiện quy mô quốc tế với Nhà hát Wonder Theatre 6.000 chỗ, Trung tâm hội nghị quốc tế và sân khấu biểu diễn ngoài trời ven biển hơn 60.000 chỗ sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long trở thành tâm điểm của các đại nhạc hội, diễn đàn kinh tế và triển lãm toàn cầu.

Dòng khách quốc tế liên tục đổ về không chỉ lấp đầy các cơ sở lưu trú mà còn liên tục phát sinh nhu cầu mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương hằng ngày.

Các không gian biểu diễn, hội nghị và sự kiện mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, thu hút khách chi tiêu cao quanh năm.

Cùng với Biển hồ Lagoon, Công viên rừng ngập mặn Wonder Mangroves, Bến du thuyền Global Marina và Làng Di sản Heritage Village, chuỗi tiện ích được kỳ vọng sẽ nối dài hành trình trải nghiệm của du khách. Sau mỗi giải golf, đêm diễn hay chuyến du ngoạn trên vịnh, dòng người tiếp tục đổ về hệ thống thương mại, ẩm thực và dịch vụ phụ trợ. Đây chính là bệ đỡ vững chắc tạo nên sức sống thương mại và dòng tiền dồi dào, ổn định quanh năm cho toàn siêu đô thị.

Liền kề 60m2 - lựa chọn lý tưởng cho mô hình “tầng dưới lập nghiệp, tầng trên an cư”

Đứng trước mạch nguồn giao thương sôi động ấy, một không gian sống vừa vặn với tích lũy ban đầu nhưng linh hoạt công năng để khởi sự kinh doanh có thể lựa chọn một phương án được cho là khá hoàn hảo tại những căn nhà phố liền kề 60m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Dù diện tích đất gọn gàng 60m², căn nhà được tối ưu kiến trúc với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 190m², mang lại dư địa rộng mở để bố trí sinh hoạt và công việc theo từng tầng độc lập.

Sở hữu mặt tiền rộng 5m cùng trần cao thoáng đãng tới 4,2m, tầng một tạo tỷ lệ mở lý tưởng cho một văn phòng đại diện du lịch, phòng vé quốc tế, showroom giới thiệu sản vật, studio sáng tạo hay cửa hàng cà phê, dịch vụ cao cấp. Trong khi đó, các tầng trên được dành trọn vẹn cho cuộc sống gia đình với phòng khách ấm cúng, các phòng ngủ tiện nghi và góc học tập tĩnh tại cho con trẻ, hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp làm việc bên dưới.

Mặt tiền 5m và tầng một cao 4,2m tạo điều kiện bố trí không gian đón tiếp, giao dịch theo nhu cầu.

Đặc biệt, các căn liền kề tọa lạc trên trục đường lớn rộng tới 20,5m giúp tối ưu khả năng nhận diện thương hiệu, thuận tiện đón tiếp đối tác, khách hàng và tổ chức các giao dịch chuyên nghiệp.

Cân bằng hoàn hảo cho nhịp sống và kinh doanh là khoảng sân vườn riêng sâu tới 2m ngay sau nhà. Khoảng đệm xanh đắt giá này mang lại góc thư thái để gia chủ chăm sóc cây cảnh, thưởng trà sau giờ làm việc, đồng thời tạo luồng lưu thông không khí tự nhiên xuyên suốt căn nhà.

Nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền, Vinhomes Global Gate Hạ Long triển khai phương án hỗ trợ vay mới lên tới 70% giá trị sản phẩm với mức lãi suất cố định chỉ 4,5%/năm trong 24 tháng (phần chênh lệch thực tế được Chủ đầu tư hỗ trợ). Chính sách này giúp người mua để ở cũng như nhà đầu tư dài hạn hoàn toàn chủ động kế hoạch tài chính, triệt tiêu rủi ro biến động lãi suất thị trường trong 2 năm đầu.

Đặc biệt, thời gian hỗ trợ lãi suất song hành với tiến độ hoàn thiện siêu đô thị và lộ trình vận hành các tiện ích lớn như VinWonders, Vincom, sân golf cùng hệ thống giáo dục, tạo đòn bẩy lý tưởng để khách hàng đón đầu chu kỳ tăng giá mới của thị trường.

(Chính sách áp dụng theo điều kiện giải ngân và phê duyệt cụ thể của ngân hàng tại từng thời điểm).