HLV Nepal: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia

(VTC News) -

Sau lượt trận thứ tư, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn đội tuyển Việt Nam, Malaysia cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết trong khi Nepal và Lào hết cơ hội. Theo huấn luyện viên của đội tuyển Nepal, Malaysia lẽ ra không thể chiếm ưu thế trước đội tuyển Việt Nam nếu không gian lận nhập tịch.

"Đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Ý tôi muốn nói đến sự việc gần đây liên quan tới FIFA. Nếu luật FIFA được áp dụng, kết quả sẽ thay đổi", ông Salyan Khadgi - trợ lý thay mặt huấn luyện viên trưởng Nepal tham dự họp báo sau trận đấu tối 14/10 - cho biết.

Đội tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0.

Nepal cũng là đội chịu thiệt từ vi phạm của đội tuyển Malaysia. Liên đoàn bóng đá Nepal gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) đề nghị xử thua Malaysia. Trong trận thắng Nepal 2-0 ở lượt trận đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia sử dụng Hector Hevel - một trong 7 cầu thủ vừa bị FIFA cấm thi đấu 1 năm do gian lận trong quá trình nhập quốc tịch.

Dù vậy, AFC chưa đưa ra quyết định xử phạt nào đối với đội tuyển Malaysia. Quyết định có thể được đưa ra muộn nhất là sau lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra vào tháng 3 năm sau). Trước thời điểm này, nếu LĐBĐ Malaysia kháng cáo không thành công, đội bóng có biệt danh "Harimau Malaya" khó thoát tình cảnh bị xử thua, hoặc trừ điểm, hoặc bị loại khỏi giải đấu.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ kém Malaysia 3 điểm. Đây cũng chính là số điểm đối thủ có được từ trận thắng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào tháng 6/2025.

Trong khi chờ FIFA và AFC đưa ra quyết định cuối cùng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiếm điểm để bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội vừa đánh bại Nepal 1-0 trong trận lượt về diễn ra trện sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) tối 14/10.

"Đội tuyển Nepal chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi cũng đã thi đấu rất kiên cường trong hiệp 2. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thi đấu với tinh thần quả cảm.

Chúng tôi đã chuẩn bị phương án cho trận đấu này. Dù thua trận, các cầu thủ Nepal đã thi đấu bằng hết con tim và sự nhiệt huyết", ông Salyan Khadgi đánh giá màn thể hiện của đội tuyển Nepal.