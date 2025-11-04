Nguy cơ bị 'bào mòn' gan thận từ món trà sữa giới trẻ mê mẩn

(VTC News) -

Trà sữa là thức uống được ưa chuộng của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Theo tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, một ly trà sữa tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không được pha chế đúng cách và dùng nguyên liệu an toàn.

Thành phần đầu tiên của trà sữa là trà, thường gồm trà đen, trà xanh, trà trắng hoặc ô long. Nếu dùng trà chất lượng tốt, chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, tác dụng chống viêm và ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng lại tẩm thêm hương liệu để tạo mùi thơm như hương nhài hay hương sen. Một số loại hương liệu này, nếu không có nguồn gốc rõ ràng, có thể chứa các hợp chất hữu cơ độc hại như penzylacetat hoặc P-dimethoxy penzin, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi tích tụ lâu dài.

Thành phần thứ hai là sữa. Thay vì sữa tươi hay sữa đặc, nhiều cửa hàng nhỏ lẻ sử dụng kem béo – loại sản phẩm được làm từ dầu thực vật hydro hóa. Loại kem này chứa rất ít canxi, vitamin A, D và protein, nhưng lại có nhiều chất béo trans gây hại cho mạch máu, làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt.

Trân châu – “linh hồn” của ly trà sữa thực chất chủ yếu là tinh bột lọc hoặc tinh bột sắn, chiếm khoảng 80%. Chúng chứa rất ít chất xơ và protein, gần như không có giá trị dinh dưỡng. Trung bình một viên trân châu chứa 5–14 kcal, và chỉ cần hai thìa trân châu đã cung cấp tới 100 kcal. Khi kết hợp với sữa và đường, tổng năng lượng một ly trà sữa có thể lên tới 335 kcal.

Trà sữa là thức uống được ưa chuộng của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. (Ảnh minh hoạ)

Một ly trà sữa trung bình chứa khoảng 50g đường – tương đương 200 kcal. Chưa kể các loại topping đi kèm như pudding trứng, kem phô mai hay thạch trái cây, có thể làm tăng thêm lượng calo đáng kể. Việc tiêu thụ quá nhiều đường khiến cơ thể thừa năng lượng, dễ dẫn đến béo phì, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ tiểu đường type 2.

Theo chuyên gia, lứa tuổi học sinh đang trong giai đoạn cần hấp thu đầy đủ dưỡng chất. Nếu thay sữa và thực phẩm lành mạnh bằng trà sữa, cơ thể có thể thiếu hụt vitamin, khoáng chất cần thiết, làm ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí não.

Không ít cơ sở trà sữa vì lợi nhuận dùng bột màu thay cho tinh trà tự nhiên. Hương vị không khác biệt nhiều nhưng thực chất là hỗn hợp hóa chất tổng hợp. Việc sử dụng thường xuyên loại trà này có thể gây tổn thương gan và thận.

Ngoài ra, dầu thực vật hydro hóa – nguyên liệu phổ biến trong kem béo – là dạng axit béo trans có khả năng làm giảm hormone nam giới, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nếu người tiêu dùng tự mua nguyên liệu về pha chế mà không hiểu rõ cách kết hợp, sữa và trà có thể phản ứng làm triệt tiêu các hợp chất có lợi trong trà, khiến đồ uống không còn giá trị dinh dưỡng.

Làm sao để uống trà sữa an toàn?

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, người tiêu dùng vẫn có thể thưởng thức trà sữa nếu biết cách chọn lựa. Nên ưu tiên sản phẩm từ cửa hàng uy tín, có nguyên liệu rõ nguồn gốc, dùng trà thật, sữa tươi thay vì kem béo, giảm đường hoặc chọn loại không đường.

“Trà sữa không phải là ‘kẻ thù’ của sức khỏe, nhưng nếu uống mỗi ngày, nó có thể âm thầm bào mòn gan, thận và hệ tim mạch”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.