Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nhiều trà sữa?

(VTC News) -

Trà sữa là loại đồ uống được ưa chuộng rộng rãi, đặc biệt với giới trẻ. Tuy nhiên, loại nước giải khát tưởng chừng vô hại này lại có thể là “thủ phạm” âm thầm gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên và không kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết, trà sữa thường gồm ba thành phần chính là trà, sữa và trân châu. Mỗi thành phần này nếu không được chọn lựa kỹ càng đều có thể mang theo nhiều nguy cơ.

Trà - thành phần chủ đạo – thường là trà đen, trà xanh, trà trắng hoặc ô long. Nếu là trà nguyên chất, chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng hiện nay sử dụng trà tẩm hương liệu như hương nhài, hương sen.

Nếu không đảm bảo nguồn gốc, những hương liệu này có thể chứa hóa chất độc hại như benzylacetat hay P-dimethoxy benzene – các hợp chất hữu cơ có thể ảnh hưởng tới gan, thận khi tích lũy lâu dài.

Sữa – yếu tố tạo độ béo và ngậy trong ly trà – thường không phải là sữa tươi như quảng cáo. Nhiều cơ sở nhỏ lẻ dùng kem béo thực vật thay thế. Loại kem này chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat), gây hại cho tim mạch, làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt và thậm chí ảnh hưởng đến nội tiết tố nam giới.

Trân châu - tưởng như chỉ là topping phụ, nhưng lại chiếm phần lớn năng lượng trong một ly trà sữa. Với thành phần chủ yếu là tinh bột lọc hoặc tinh bột sắn, đường cô đặc và hương liệu, trân châu hầu như không có giá trị dinh dưỡng. Một viên trân châu nhỏ có thể chứa từ 5 đến 14 kcal. Thông thường, chỉ với hai thìa trân châu, lượng calo đã lên tới 100 kcal – tương đương một bát cơm nhỏ.

Không chỉ trân châu, các loại topping khác như kem phô mai, pudding trứng hay thạch cũng góp phần làm tăng lượng calo. Đặc biệt, kem phô mai có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn cả trân châu.

Nếu thêm siro trái cây vào trà sữa hương vị hoa quả, tổng năng lượng cho một ly trà sữa có thể lên tới 335 kcal – tương đương với một bữa ăn nhẹ, nhưng lại không cung cấp đủ vitamin hay dưỡng chất cần thiết.

Trà sữa là loại đồ uống được ưa chuộng rộng rãi, đặc biệt trong giới trẻ. (Ảnh: Như Loan)

Cẩn trọng với nguyên liệu tự pha chế

Nhiều người vì lo ngại chất lượng sản phẩm bên ngoài nên lựa chọn mua nguyên liệu về pha trà sữa tại nhà. Tuy nhiên, theo bác sĩ Sơn, nếu kết hợp sữa và trà không đúng cách, protein casein trong sữa sẽ làm giảm tác dụng bảo vệ tim mạch của trà.

Thêm vào đó, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc không được bảo quản đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài

Không chỉ gây dư thừa năng lượng – dẫn đến tăng cân, béo phì, trà sữa nếu sử dụng thường xuyên còn ảnh hưởng đến chức năng gan, thận do tích tụ các chất phụ gia độc hại. Đặc biệt, axit béo trans có trong dầu thực vật hydro hóa được dùng trong kem béo có thể làm suy giảm hormone sinh dục nam và ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Đối với lứa tuổi học sinh – đang trong giai đoạn phát triển, việc tiêu thụ quá nhiều trà sữa có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu hụt vitamin và khoáng chất cần thiết.

Làm thế nào để uống trà sữa an toàn?

Theo khuyến cáo của chuyên gia, người tiêu dùng nên lựa chọn trà sữa tại các cửa hàng uy tín, đảm bảo nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng. Ưu tiên dùng sữa tươi thay vì kem béo, hạn chế lượng đường và các loại topping chứa nhiều năng lượng. Với trẻ em và học sinh, nên kiểm soát tần suất uống trà sữa, không nên thay thế bữa chính bằng đồ uống này.

Trà sữa không xấu, vấn đề nằm ở cách lựa chọn và sử dụng. Uống đúng cách, đúng liều lượng, đây vẫn có thể là món đồ uống thú vị mà không gây hại cho sức khỏe.