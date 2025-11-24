Xã Hòa Hội, TP.HCM: Khát vọng bứt phá từ nền tảng mới, hướng phát triển bền vững

(VTC News) -

Xã Hòa Hội (TP.HCM), xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Hội, Hòa Bình và Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang bước vào một vận hội phát triển hoàn toàn mới.

Với diện tích tự nhiên hơn 136km², dân số trên 36.000 người và 18 ấp, Hòa Hội sở hữu nhiều tiềm năng đặc biệt để trở thành vùng kinh tế, dịch vụ, du lịch năng động của khu vực phía Đông TP.HCM.

Đặt mục tiêu bứt phá bằng kinh tế xanh, du lịch sinh thái

Ông Ngô Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội, cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới.

Bộ máy chính quyền nâng cao chất lượng phục vụ người dân, công tác cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước cải thiện. Những chuyển biến tích cực này tạo nền tảng vững chắc để Hòa Hội định vị lại hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Ngô Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội. (Ảnh: Nguyễn Long)

Tuy vậy, theo ông Chính, Hòa Hội vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn cố hữu. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, thiếu liên kết, thiếu nước tưới mùa khô; đầu ra nông sản bấp bênh do giá cả vật tư biến động.

Thương mại, dịch vụ dù có chuyển động nhưng còn chậm, chưa bắt kịp tốc độ đô thị hóa và nhu cầu thực tế của người dân. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, tận dụng tốt nguồn lực để tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn.

Hướng tới nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Hội xác định tầm nhìn dài hạn, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, lấy con người làm trung tâm và là động lực quan trọng nhất. Địa phương chủ trương xây dựng chiến lược phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính: Thương mại, dịch vụ - du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông - lâm - ngư nghiệp công nghệ cao.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 30%, công nghiệp - TTCN chiếm 10% và nông lâm - ngư nghiệp chiếm 60%.

Điểm nhấn lớn trong định hướng phát triển của Hòa Hội là chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Địa phương ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Không chỉ khai thác thế mạnh nông nghiệp, xã còn định hướng phát triển mạnh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao ngoài trời gắn với thác Hòa Bình và hồ Sông Ray 2 - hai tài nguyên tự nhiên đặc sắc của địa phương.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Hội làm thủ tục giấy tờ. (Ảnh: Nguyễn Long)

Hòa Hội cũng đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào các khu vực có hạ tầng giao thông thuận lợi, tận dụng quỹ đất ven các tuyến đường lớn và các trạm giao thông công cộng để hình thành các khu đa chức năng. Những khu vực này sẽ tích hợp nhà ở, việc làm, thương mại và dịch vụ phục vụ du lịch, tạo không gian sống hiện đại và kết nối hơn cho người dân.

Trong nông nghiệp, Hòa Hội hướng đến phát triển các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phù hợp xu thế nông nghiệp sạch. Sự kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái quanh hồ chứa nước Sông Ray 2 được xem là hướng đi sáng tạo, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp địa phương. Đây cũng là điều kiện để Hòa Hội thúc đẩy chương trình OCOP, nâng tầm thương hiệu nông sản mang bản sắc riêng.

Mở rộng không gian phát triển, nâng chất đời sống người dân

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho rằng, kinh tế Hòa Hội duy trì đà phát triển tích cực, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, hai xã cũ Hòa Bình và Hòa Hưng đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - một kết quả thể hiện rõ quyết tâm đổi mới của địa phương trong xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

Ông Lộc đồng tình với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá mà xã Hòa Hội đề ra cho nhiệm kỳ mới. Đây là bộ khung phát triển có định hướng rõ ràng, phù hợp lợi thế của địa phương trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu, Hòa Hội cần quyết tâm cao hơn nữa, tập trung tháo gỡ rào cản, giải quyết các điểm nghẽn và huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển.

Trong số các định hướng lớn, ông Lộc nhấn mạnh Hòa Hội phải tập trung vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững. Địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, kết hợp các sản phẩm dịch vụ đặc trưng, tạo thành chuỗi giá trị khép kín để nâng cao thu nhập cho người dân. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh, du lịch trải nghiệm ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị Hòa Hội khuyến khích doanh nghiệp địa phương đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và quản lý. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ưu tiên thu hút đầu tư vào các điểm đến du lịch tiềm năng là mục tiêu song hành trong chiến lược phát triển.

Bên cạnh đó, phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, thể thao gắn với hồ Sông Ray và thác Hòa Bình được xem là “trách nhiệm chính trị” mà Đảng bộ xã Hòa Hội khóa I phải cam kết thực hiện.

Một nội dung được đặc biệt lưu ý là định hướng phát triển đô thị của Hòa Hội theo trục cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Việc hình thành các điểm dân cư mới, khu thương mại - dịch vụ và các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với tuyến cao tốc sẽ mở ra không gian phát triển hoàn toàn khác trước, đưa Hòa Hội trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, ông Lộc dành sự quan tâm sâu sát đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Hòa Hội. Ông đề nghị địa phương tiếp tục tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, thúc đẩy các chương trình giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi trong tiến trình phát triển chung.

Xã Hòa Hội cam kết nỗ lực toàn diện để đưa nghị quyết vào cuộc sống, huy động sức dân, phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để bứt phá mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới. Với nền tảng đã xây dựng, cùng quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Hòa Hội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình, trở thành một vùng đất năng động, xanh, hiện đại và bền vững.