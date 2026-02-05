Doanh nghiệp giữ giá, siêu thị mở cửa xuyên đêm, chợ Tết TP.HCM đã sẵn sàng

(VTC News) -

Bà Phạm Thị Thu Hồng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực phẩm Safoco, cho biết trong tháng 1, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 1.850 tấn sản phẩm các loại, tăng 20–25% so với tháng 12/2025.

Trong đó, chiếm phần lớn là sản phẩm cho thị trường nội địa với 1.370 tấn, gồm 450 tấn phân phối qua hệ thống siêu thị, 820 tấn qua hệ thống đại lý và 100 tấn cung ứng cho thị trường miền Bắc. Hàng xuất khẩu đạt khoảng 480 tấn.

Các điểm bán đã sẵn sàng nguồn hàng dồi dào cho 10 ngày mua sắm lớn nhất năm.

"Dù ngay từ đầu năm, nhiều nhà cung cấp nguyên, nhiên, phụ liệu đã thông báo tăng giá 15–20%, Safoco vẫn thống nhất không điều chỉnh giá bán. Doanh nghiệp tiếp tục tham gia chương trình bình ổn thị trường, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, nhằm kích cầu tiêu dùng, chia sẻ khó khăn với người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn nhiều áp lực”, bà Hồng chia sẻ.

Safoco cũng tăng cường nhân sự tại các siêu thị để hỗ trợ chất xếp hàng hóa, kéo dài thời gian giao hàng đến 22h mỗi ngày. Doanh nghiệp bố trí đội ngũ tiếp thị, giao hàng bằng xe gắn máy nhằm bảo đảm nguồn hàng thông suốt cho hệ thống đại lý, siêu thị và cửa hàng tiện ích trước áp lực giao thông thường xuyên ùn tắc những ngày giáp Tết.

Với khâu phân phối, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết để đón cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hệ thống đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như tăng cường hàng đặc sản địa phương, khuyến mãi sâu hàng chủ lực Tết.

Đặc biệt, thời gian hoạt động được mở rộng, trong đó có siêu thị mở cửa xuyên đêm, như MM Mega Market An Phú sẽ phục vụ 24/24 những ngày cao điểm Tết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra hàng hóa Tết tại các siêu thị.

Đáng chú ý, rất nhiều đặc sản ngày Tết đang được khuyến mãi, giảm giá sâu tại hệ thống này.

Trong đó, thịt heo giảm 15- 30%, thời gian giảm suốt cao điểm mua sắm Tết, từ 7/2-16/2 (20 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp Ất Tỵ), tổng sản lượng dự kiến đến 70 tấn, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh.

Cùng với đó, nhóm sản phẩm quen thuộc như các loại cá, mực khô, tôm tít... cũng có mức giảm giá lên đến hơn 30%.

Nhà bán lẻ này tiếp tục tăng cường nguồn cung nhóm đặc sản địa phương trên toàn hệ thống dịp Tết này lên gấp đôi năm ngoái với các loại củ kiệu chua ngọt, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng… cùng các dòng bánh kẹo, mứt Tết quen thuộc như bánh sữa, bánh đậu xanh Rồng Vàng, bánh pía, mứt đậu...

Tương tự, Saigon Co.op chuẩn bị nguồn hàng Tết 2026 tăng 35–40% so với ngày thường đối với nhóm hàng hóa thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt, rau củ, thủy hải sản và khuyến mãi trên toàn bộ hơn 800 điểm bán...

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đến thời điểm này, sức mua trên thị trường tăng lên rõ rệt, lượng hàng về các chợ đầu mối dồi dào, một số mặt hàng đưa về còn tăng cao hơn cùng kỳ.

Dồn lực sản xuất, cung ứng thực phẩm Tết tại Công ty cổ phần Lương thực phẩm Safoco.

“Với sự phát triển mạnh của hệ thống phân phối hiện đại, các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nguồn hàng và giữ ổn định giá cả. TP.HCM. Đặc biệt các ngày cao điểm là 27 và 28 Tết sẽ có khuyến mãi sâu. Các cửa hàng, chợ nhỏ có thể tăng giá theo thời vụ nhưng siêu thị luôn đảm bảo hàng hóa và không có chuyện tăng giá bất thường", ông Phương nói.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026 có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, tổng giá trị hàng dự trữ gần 30.000 tỷ đồng. Riêng nguồn hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường đạt trên 9.000 tỷ đồng, đóng vai trò chủ lực trong việc giữ ổn định giá cả.

Sản lượng hàng hóa dự kiến tăng khoảng 10–15% so với năm trước; riêng các mặt hàng bình ổn chiếm từ 25–40% thị phần và được cam kết bán thấp hơn tối thiểu 5% so với mặt bằng chung, đồng thời giữ nguyên giá trong hai tháng trước và sau Tết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, năm nay, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đã có sự đầu tư bài bản, kế hoạch rõ ràng nên nguồn hàng rất dồi dào, chất lượng tốt, nhiều mặt hàng có mức giá giảm khá cao.

Ông Dũng thông tin thêm, năm nay mẫu mã hàng hóa phong phú, đa dạng, hàng Việt chiếm tỷ lệ lớn trên các quầy kệ, kết hợp với hàng nhập khẩu góp phần làm cho thị trường Tết thêm sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân thành phố.