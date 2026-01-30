Người dân bắt đầu chen nhau đi sắm Tết, siêu thị cam kết trợ giá thịt heo

Những ngày này, không khí Tết rộn ràng tại các siêu thị, trung tâm mua sắm. Để kích cầu sức mua dịp Tết, các nhà bán lẻ lớn đang triển khai cùng lúc nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, quà tặng... tập trung vào nhóm hàng đang được mua nhiều nhất là thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm...
Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, đơn vị sở hữu - vận hành hệ thống siêu thị GO!, Top market, cho biết riêng tại hệ thống đã chuẩn bị lượng hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng. Sản lượng cung ứng hàng dịp Tết năm nay tăng khoảng từ 25 - 30% so với Tết Ất Tỵ. Nhân sự phục vụ Tết cũng tăng khoảng 50% so với ngày thường.
Đặc biệt, nhằm chung tay bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân mua sắm Tết, hệ thống đại siêu thị GO! áp dụng chương trình “bán thịt heo tươi không lợi nhuận” trong dịp Tết với các sản phẩm thịt heo tươi chủ lực. “Năm nay, trước tác động của thiên tai, bão lũ, dẫn đến nguồn cung thịt heo trên thị trường về cuối năm có sự khan hiếm nhất định, dẫn đến giá bán ở các chợ truyền thống có xu hướng tăng lên, chúng tôi đã đàm phán với các nhà cung cấp, cùng nhau thực hiện chương trình bán thịt heo không lợi nhuận, góp phần bình ổn giá thịt trong mùa Tết”, bà Bích Vân cho biết.
Có tới 70 mã sản phẩm thịt heo bán không lợi nhuận. Trong đó, nhiều mặt hàng được áp dụng khóa giá - tức giữ nguyên giá bán trong suốt thời gian diễn ra chương trình, là thịt đùi heo, thịt heo xay, ba rọi, xương đuôi heo, bắp giò heo, nạc dăm, thịt vai...
Giá bán các sản phẩm “khóa giá” tại khu vực miền Bắc giảm đến khoảng 25% so với giá thường; khu vực miền Trung giảm đến 15% và miền Nam giảm đến 21%; áp dụng cho mua trực tiếp tại siêu thị và mua online.
Chương trình bán thịt heo không lợi nhuận đã giúp hệ thống GO! kéo khách sắm Tết sớm hơn.
Tại nhiều siêu thị thuộc hệ thống này, vào giờ mua sắm cao điểm và các ngày cuối tuần, khách chen chân mua sắm. Hàng hóa được mua nhiều những ngày này là thực phẩm tươi và chế biến, đồ khô, quần áo, hàng tiêu dùng thiết yếu...
Khu vực thời trang của siêu thị GO! cũng rực rỡ khuyến mãi với áo dài Tết từ 299.000 đồng.
Tại siêu thị Emart Gò Vấp trên đường Phan Văn Trị, khách tấp nập mua sắm từ bánh mứt, đồ uống đến các loại đồ kho, hàng tiêu dùng, thực phẩm... Các lối đi ở khu bày bánh mứt, thực phẩm chế biến dành cho mùa Tết như lạp xưởng, thịt, giò chả, bánh chưng... giờ cao điểm khách phải chen chân nhau.
Các món đặc trưng ngày Tết như dưa hành, củ kiệu, giò chả, lạp xưởng... được khách quan tâm đặc biệt dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết.
Khu vực bánh kẹo, mứt Tết tại Emart Gò Vấp đông nghẹt khách từ trưa đến tối. Nhiều bà nội trợ tranh thủ mua sắm sớm không chỉ để tiêu dùng gia đình mà còn làm quà tặng, biếu người thân ở quê vì tranh thủ mức giá khuyến mãi.
Khu vực hàng thời trang như quần áo, giày dép... đồ dùng gia đình như chăn ga gối cũng thu hút đông khách vì nhiều chương trình khuyến mãi. Quầy giày dép đồng giá 129.000 đồng thu hút đông khách mua.
Các gia đình tranh thủ hàng thời trang trẻ em giảm giá sâu mua sắm quần áo cho con.
Tại siêu thị này, các loại hàng hóa đều có áp dụng khuyến mãi, mức áp dụng lên đến 60-70% cho nhiều mặt hàng.
Quầy thanh toán dù đã mở thêm nhưng vẫn luôn trong tình trạng đông đúc.
Tại WinMart, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết Bính Ngọ, hệ thống đã xây dựng kế hoạch cung ứng từ sớm, chuẩn bị nguồn hàng dồi dào với danh mục phong phú, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng 25% so với ngày thường.
Danh mục hàng hóa Tết tập trung vào các ngành hàng chủ lực như bánh kẹo, đồ uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình. Trong đó, nhóm bánh kẹo và đồ uống được xác định là trọng tâm, ưu tiên các thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã Tết đa dạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cũng như tiêu dùng trong gia đình. Nhóm hàng khô và hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn được chuẩn bị đảm bảo nguồn cung xuyên suốt mùa cao điểm Tết. Riêng gạo, sản lượng chuẩn bị tăng 20%.
Đại diện WinMart nhận định, sức mua Tết 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên hành vi tiêu dùng có sự dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tín và giá cả hợp lý. Sức mua toàn hệ thống này dự kiến tăng 20 - 25% so với Tết Ất Tỵ 2025.
Các loại trái cây quen thuộc cho mâm ngũ quả ngày Tết cũng bắt đầu được khách quan tâm. Thời điểm này, chuối ngự, chuối vàng đang dần nhích giá.·
Không chỉ có các sản phẩm thiết yếu phục vụ tiêu dùng dịp Tết, năm nay, các nhà bán lẻ cũng nhanh nhạy đáp ứng nhu cầu mua sắm cho nhóm khách hàng bận rộn bằng thiết kế các mâm cỗ đầy đủ, hoàn thiện phục vụ cúng ông Công ông Táo, Tất Niên... Mỗi mâm cỗ cúng có đầy đủ các món ăn truyền thống theo nhu cầu khách từng vùng.
Theo đại diện WinMart, từ sau rằm tháng Chạp, hệ thống này phục vụ khách bận rộn với các món ăn truyền thống cho mâm cơm ngày Tết giữ đủ hương vị truyền thống. Sản phẩm được bày bán theo đặc trưng vùng miền, trong đó mâm cỗ miền Bắc có bánh chưng, dưa hành, củ kiệu, thịt đông, giò chả, canh bóng bì; miền Nam có bánh tét, măng chua, dưa cà, khổ qua, thịt kho...
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết, hầu hết các siêu thị phục vụ khách mua sắm đến 12h trưa ngày 29 Tết (16/2/2026) và mở bán trở lại từ mùng 2 Tết, riêng một số nhà bán lẻ chỉ nghỉ đêm giao thừa và mở bán ngay trở lại sáng mùng 1 Tết.
Bình luận