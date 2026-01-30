Người dân bắt đầu chen nhau đi sắm Tết, siêu thị cam kết trợ giá thịt heo

Đặc biệt, nhằm chung tay bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân mua sắm Tết, hệ thống đại siêu thị GO! áp dụng chương trình “bán thịt heo tươi không lợi nhuận” trong dịp Tết với các sản phẩm thịt heo tươi chủ lực. “Năm nay, trước tác động của thiên tai, bão lũ, dẫn đến nguồn cung thịt heo trên thị trường về cuối năm có sự khan hiếm nhất định, dẫn đến giá bán ở các chợ truyền thống có xu hướng tăng lên, chúng tôi đã đàm phán với các nhà cung cấp, cùng nhau thực hiện chương trình bán thịt heo không lợi nhuận, góp phần bình ổn giá thịt trong mùa Tết”, bà Bích Vân cho biết.