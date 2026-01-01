Người Hà Nội đổ về Hồ Gươm, diện áo dài chụp ảnh trong ngày đầu năm mới

Ngày đầu tiên của năm mới 2026, khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) ghi nhận lượng lớn người dân và du khách tập trung vui chơi, đi bộ và chụp ảnh.
Sau buổi sáng khá vắng vẻ, đến 11h trưa các tuyến phố bao quanh hồ như Tràng Tiền, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng…bắt đầu đông dần người và xe.
Xe cộ di chuyển chậm, nối đuôi nhau qua các nút giao, trong khi trên vỉa hè và khu vực ven hồ, dòng người đi bộ cũng kéo dài.
Trẻ em cũng được theo chân bố mẹ đi chơi ngày đầu năm mới.
Quanh hồ, các nhóm chụp ảnh nối tiếp nhau, trong đó nhiều bạn nữ xúng xính áo dài, tranh thủ ghi lại bộ ảnh kỷ niệm ngày đầu năm 2026.
Những bộ áo dài truyền thống với chi tiết cách tân, tông màu tươi sáng, bắt mắt tôn lên vẻ đẹp thanh xuân của các thiếu nữ Hà thành.
Chị Nguyễn Thu Hằng (28 tuổi, ở Đống Đa) cùng gia đình lên hồ từ trưa để chụp ảnh. “Năm nay tôi không đi du lịch xa, chỉ muốn ở lại Hà Nội. Hồ Gươm ngày đầu năm khá đông nhưng không quá ồn ào. Mặc áo dài chụp ảnh ở đây giúp tôi cảm nhận rõ hơn không khí khác lạ trong dịp đầu năm mới”, chị Hằng chia sẻ.
Ah Lê Hoàng Nam (34 tuổi, ở Hoàng Mai) cũng đưa cả gia đình đi bộ quanh hồ. Theo anh Nam, việc lựa chọn không gian trung tâm giúp các thành viên có thêm thời gian bên nhau. “Ngày đầu năm chủ yếu là để nghỉ ngơi, dạo chơi. Không cần đi đâu xa, chỉ cần đi bộ quanh hồ, ngắm phố phường là đã thấy sắc xuân và hương vị Tết rồi”, anh nói.
Thời tiết Hà Nội buổi trưa dao động từ 19-21°C, se lạnh, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
Các quán cà phê, cửa hàng dịch vụ quanh hồ hoạt động liên tục, nhiều thời điểm kín chỗ.
Anh Brown, du khách đến từ Canada, cho biết anh cảm nhận rõ không khí lễ hội khi đón năm mới tại Hà Nội. “Tôi thấy mọi người ra đường rất đông, ai cũng vui vẻ, chụp ảnh và tận hưởng ngày nghỉ. Đêm trước tôi đã xem pháo hoa, còn hôm nay thì đi bộ quanh hồ. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ”, anh chia sẻ.
Càng về chiều, lượng người đổ về Hồ Gươm càng tăng dần.
Trong khi khu vực trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm đông người dạo chơi thì nhiều tuyến đường ở Thủ đô lại ghi nhận tình trạng thông thoáng hiếm thấy trong ngày đầu năm mới. Lưu lượng phương tiện trên các trục giao thông lớn giảm mạnh so với ngày thường.
Tại đường Nguyễn Chí Thanh, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, chỉ có lác đác vài ô tô và xe máy di chuyển. Các phương tiện lưu thông dễ dàng, không xuất hiện cảnh nối đuôi, chờ đèn đỏ kéo dài như những ngày làm việc bình thường.
Đường Huỳnh Thúc Kháng thông thoáng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Cầu Giấy.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, từ hôm nay (1/1/2026) đến hết Chủ nhật (4/1/2026).
