Trẻ nhỏ mệt mỏi giữa biển người đổ về Hồ Gươm đón Countdown 2026

Tối nay (31/12), Hà Nội tổ chức chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó, Thủ đô bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 đến 0h ngày 1/1/2026, thu hút đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ đầu giờ tối, người dân liên tục đổ về khu vực Hồ Gươm. Nhiều người đi bộ từ các tuyến phố lân cận để vào khu vực diễn ra sự kiện.
Dòng người nhích từng chút một tại các lối dẫn về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Khu vực gần sân khấu chính luôn trong tình trạng đông kín, người dân phải di chuyển chậm để tránh chen lấn.
Từ khoảng 19h30, anh Lê Quốc Huy cùng nhóm bạn đã có mặt tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đoạn đường Đinh Tiên Hoàng để chờ chương trình countdown. “Chúng tôi đến sớm để chọn chỗ đứng thuận lợi. Dù phải chờ khá lâu nhưng không khí rất vui, ai cũng háo hức chờ thời khắc bước sang năm mới”, anh Huy chia sẻ.
Trong số đông người dân đổ về khu vực trung tâm, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ cùng tham dự lễ hội countdown. Trẻ em theo chân cha mẹ chen giữa biển người, có em được nắm tay, có em được bế hoặc ngồi trên vai người lớn để tránh bị lạc.
Do nhiệt độ ban đêm xuống thấp, các bậc phụ huynh chuẩn bị kỹ áo ấm cho con. Tuy nhiên, việc phải đứng chờ trong thời gian dài giữa đám đông khiến không ít em nhỏ tỏ ra mệt mỏi, quấy khóc.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ thay nhau bế trên tay để nghỉ ngơi.
Một em nhỏ được kiệu trên vai, nổi bật giữa dòng người di chuyển chậm chạp.
“Hà Nội Countdown 2026” quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Le, Karik, Hòa Minzy và Alan Walker. Các tiết mục âm nhạc liên tục được trình diễn, khuấy động không khí quanh Hồ Gươm.
Đến khoảng 20h15, hàng chục nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Nhiều khu vực không còn chỗ trống, người đến sau buộc phải đứng từ xa để theo dõi chương trình.
Chị Nguyễn Thùy Linh (trú tại Cầu Giấy) cho biết, do đến muộn nên không thể chen vào khu vực trung tâm. “Người quá đông, chúng tôi chỉ đứng ngoài xem từ xa nhưng vẫn cảm nhận rõ không khí năm mới”, chị Linh nói.
Bên cạnh chương trình countdown, Hà Nội tối nay cũng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 trong thời gian 15 phút.
Thành phố bố trí 5 điểm bắn với 6 trận địa, trong đó có 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội; 4 địa điểm còn lại tại Công viên Thống Nhất, khuôn viên đường đua F1, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán, phục vụ người dân ở nhiều khu vực khác nhau.
Bình luận