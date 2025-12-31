Giới trẻ Hà Nội trải bạt, xếp hàng từ trưa chờ khoảnh khắc countdown 2026

Minh Anh (21 tuổi, sống tại phường Đống Đa) cho biết, năm nay em cùng nhóm bạn quyết định đón năm mới ở trung tâm thành phố thay vì đi du lịch. “Bọn em đến từ gần 13h. Mỗi người mang theo một chút đồ ăn, nước uống. Ngồi chờ hơi mệt nhưng bù lại là cảm giác rất vui, giống như một lễ hội chung của cả thành phố”, Minh Anh nói.