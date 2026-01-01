Toàn cảnh Thế giới chào đón năm mới 2026

Màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại New Zealand. (Video: 1News)
Australia là một trong những quốc gia trên thế giới bước qua năm 2026 sớm nhất với hơn một triệu người dân tập trung tại Cầu cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao đặc biệt này. Năm nay, Sydney bắn khoảng 9 tấn pháo hoa để chiêu đãi hơn 1 triệu khán giả theo dõi trực tiếp. (Ảnh: Getty)
Chương trình chào mừng năm mới ở Australia bao gồm hai phần chính: màn trình diễn “Calling Country” lúc 21h tôn vinh văn hóa bản địa và màn bắn pháo hoa bùng nổ kéo dài 12 phút vào đúng thời khắc Giao thừa. (Ảnh: Getty)
Các hoạt động ăn mừng cũng diễn ra sôi nổi ở New Zealand khi người dân cùng nhau theo dõi màn hình đếm ngược cuối cùng trên Tháp Sky Tower của thành phố Auckland trước khi màn bắn pháo hoa chào đón khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm diễn ra.
Tại Trung Quốc, cảnh sát ở nhiều thành phố thông báo không tổ chức những sự kiện đếm ngược đón năm mới tại địa điểm nổi tiếng nhằm ưu tiên bảo đảm an toàn và trật tự công cộng trước kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Getty)
Các thành phố trên khắp Indonesia thu hẹp quy mô tổ chức hoạt động đón giao thừa sau khi nhiều khu vực tại đất nước này bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt và sạt lở đất khiến hơn 1.100 người thiệt mạng. (Ảnh: EPA)
Tại Ấn Độ, du khách cùng nhau tận hưởng lễ hội sớm tại khu nghỉ dưỡng ở Gulmarg, thuộc vùng Jammu và Kashmir. Khu vực này đang được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. (Ảnh: Basit Zargar)
Người dân tập trung trước sự kiện đếm ngược đón năm mới dọc những tuyến đường xung quanh khu vực Bosingak, nơi diễn ra lễ rung chuông đón năm mới hàng năm ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AP)
Tại Nhật Bản, hầu hết người dân đều tập trung tại chùa Zojo-ji ở Tokyo để thực hiện nghi lễ truyền thống vào đêm giao thừa. Được biết đến với tên gọi "Joya no kane", phong tục này sẽ do các nhà sư đánh chuông chùa 108 lần như hành động thanh tẩy những ham muốn trần tục. (Ảnh: AP)
Khung cảnh tại Vịnh Marina, Singapore, nơi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khi đất nước chào đón năm 2026. (Ảnh: Reuters)
Tại Đài Loan, dòng người cùng nhau đổ ra đường đón bữa tiệc mừng năm mới diễn ra trong thành phố khi đồng hồ điểm 00:00 ngày 1/1/2026, bất chấp trời mưa phùn. (Ảnh: Reuters)
Pháo hoa thắp sáng bầu trời lúc nửa đêm tại Nhà thờ Hồi giáo Tuanku Mizan Zainal Abidin và cầu Seri Saujana trong lễ kỷ niệm ngày đầu năm mới ở Putrajaya, Malaysia. (Ảnh: Getty)
