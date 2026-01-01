Toàn cảnh Thế giới chào đón năm mới 2026

Australia là một trong những quốc gia trên thế giới bước qua năm 2026 sớm nhất với hơn một triệu người dân tập trung tại Cầu cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao đặc biệt này. Năm nay, Sydney bắn khoảng 9 tấn pháo hoa để chiêu đãi hơn 1 triệu khán giả theo dõi trực tiếp. (Ảnh: Getty)