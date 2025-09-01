Người dân tranh thủ về sớm, đường vào TP.HCM kẹt cứng từ chiều 1/9

(VTC News) -

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều người từ các điểm du lịch lân cận như Phan Thiết, Vũng Tàu tranh thủ quay về sớm khiến các tuyến đường đổ về TP.HCM kẹt cứng. Trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai, từ 15h ngày 1/9 đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đặc biệt, tại các nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường ĐT25B, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, buộc lực lượng CSGT phải phân luồng từ xa, hạn chế xe vào cao tốc hướng về TP.HCM.

Quốc lộ 51 qua Đồng Nai kẹt xe kéo dài vì người dân quay về TP.HCM sớm.

Tại vòng xoay Long Thành, ô tô đi từ biển Vũng Tàu lên không được rẽ trái vào cao tốc.

Nhiều tài xế cho biết phải mất hơn 3 giờ để di chuyển từ Bãi Sau (Vũng Tàu) đến vòng xoay Long Thành, thay vì 1,5 giờ như thường lệ, do kẹt cứng trên quốc lộ 51 khi không thể vào cao tốc. Ghi nhận cho thấy lượng ô tô con, xe du lịch trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu lên Đồng Nai tăng gấp 3 lần so với ngày cuối tuần.

Nhiều đoạn đường kẹt cứng, xe tải chạy luôn vào làn đường dành cho xe máy để thoát ùn tắc. Nhiều ô tô chọn rẽ vào đường ĐT25B về TP.HCM bằng đường Vành đai 3 qua cầu Nhơn Trạch mới thông xe, hoặc qua phà Cát Lái.

Dòng xe ùn tắc kéo dài, nhích từng đoạn qua khu vực xã Long Thành trên quốc lộ 51.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay du khách đổ về Vũng Tàu (cũ) rất đông, do công viên Bãi Sau vừa được chỉnh trang. Chiều 1/9, ghi nhận của VTC News, tuyến đường ven biển Thùy Vân ken đặc người và xe.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, cho biết riêng ngày 1/9, địa phương đón hơn 85.000 lượt khách tắm biển, vui chơi.

Trên đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP.HCM, Đồng Nai, hàng nghìn xe ô tô con, du lịch hướng từ Đà Lạt, Phan Thiết về TP.HCM cũng nối đuôi, xếp hàng dài trên cao tốc. Nhiều xe được cảnh sát giao thông phân luồng xuống quốc lộ 1 để giảm áp lực cho cao tốc

Cầu Nhơn Trạch mới thông xe cũng kẹt cứng vào chiều tối 1/9.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), dự báo khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, lượng phương tiện từ các tỉnh, thành lân cận đổ về thành phố để làm việc, học tập sẽ tăng cao. Nguy cơ ùn tắc lớn tại các điểm nóng như nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai, hầm chui, cầu vượt và bến phà, nhất là khi nhiều tuyến cửa ngõ TP đang thi công.

Để hạn chế ùn tắc và đảm bảo hành trình trở lại TP.HCM an toàn, thuận lợi, PC08 khuyến cáo người dân chủ động chọn khung giờ phù hợp lộ trình thay thế.

Trong đó, hướng Đồng Nai -Vũng Tàu về TP.HCM cân nhắc chọn lộ trình là quốc lộ 51, quốc lộ 56 về TP qua cầu Đồng Nai, Nhơn Trạch, tránh cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Hoặc chọn đi bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TP.HCM, bến phà Vũng Tàu - Cần Giờ qua đường Rừng Sác - phà Bình Khánh...