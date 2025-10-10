Người dân Tây Ninh góp từng thùng mì, lốc sữa gửi đến đồng bào vùng lũ

Em Chu Thị Thanh Hà (học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo) được mẹ chở đến góp 2 thùng mì sau buổi học sáng. "Đây là tiền em góp heo. Hôm qua thấy mọi người vận động, em cũng muốn góp chút sức mình cùng bà con nên đã mổ heo, nhờ mẹ đi mua mì", em Thanh Hà nói.