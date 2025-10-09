Người dân TP.HCM hướng về đồng bào miền Bắc

(VTC News) -

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM vừa phát động chương trình quyên góp cứu trợ khẩn cấp, nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai trong năm 2025.

Người dân TP.HCM chung tay hướng về đồng bào miền Bắc

Hoạt động tiếp nhận ủng hộ do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động sẽ kéo dài đến hết ngày 31/10/2025. Người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể đóng góp bằng nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu, tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Hội.

Tại trụ sở số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, các thùng quyên góp được bố trí ngay trước cửa, hoạt động hàng ngày từ 8 giờ đến 17 giờ, bao gồm cả cuối tuần.

Nhiều thùng quyên góp được đặt trước trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

“Mỗi phần đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện tinh thần tình dân tộc – nghĩa đồng bào, góp phần cùng cả nước sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng bão sớm ổn định cuộc sống”, Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội (phụ trách chung) Chữ thập đỏ TP.HCM chia sẻ.

Toàn bộ kinh phí và hàng hóa cứu trợ do cơ quan, tổ chức và người dân đóng góp sẽ được Hội tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến tận tay đồng bào vùng thiên tai, bão lũ trong thời gian sớm nhất.

Các điểm nhận cứu trợ nhận được sự chung tay đóng góp của người dân thành phố.

Song song với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố cũng triển khai các chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết đã tổ chức vận động quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ. Sau 3 ngày phát động, chương trình đã tiếp nhận hơn 20 tấn hàng, bao gồm gạo, mì ăn liền, sữa, bánh, thuốc y tế, nước suối, quần áo mới…

Người dân đến quyên góp sữa gửi tặng đồng bào miền Bắc.

Các loại hàng hóa như gạo, mì ăn liền, sữa, thuốc men, nước suối và quần áo đã được phân loại, chuẩn bị để vận chuyển ra miền Bắc.

Đợt cứu trợ lần này có sự tham gia của 100 tình nguyện viên, đảm nhiệm công tác phân loại, đóng gói và vận chuyển hàng hóa đến các địa phương. Toàn bộ số hàng sẽ được chuyển ra miền Bắc để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng.

Anh Nguyễn Đắc Quý, thành viên đoàn thiện nguyện, cho biết: “Người dân TP.HCM rất quan tâm và sẵn lòng chia sẻ với đồng bào miền Bắc.Thực sự là có những món quà làm mình rất cảm động. Dù ít hay nhiều, tất cả đều đáng quý và đáng trân trọng”.

Tình nguyện viên tham gia bốc xếp hàng cứu trợ lên xe

Những ngày qua, không chỉ các tổ chức lớn mà nhiều cá nhân, khu dân cư, cơ sở tôn giáo và trường học tại TP.HCM cũng chủ động vận động quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. Các hoạt động diễn ra đồng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của người dân thành phố.

Chị Minh Thư (phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ: "Chiều tối 8.10, TP.HCM có mưa to, nhiều tuyến đường bị ngập, mình phải mất gần 2 tiếng để đem một số thực phẩm và vật dụng thiết yếu đến điểm quyên góp. Lúc về cũng bị kẹt xe, nhưng không sao cả vì được góp một chút tấm lòng đến đồng bào là vui rồi. Mình đọc báo thấy nhiều nơi ngập nặng quá, thương bà con mình!".

Hơn 20 tấn hàng được xếp lên xe và xuất phát ra Bắc ngay trong tối 8/10

Các chuyến hàng cứu trợ đang khẩn trương được vận chuyển ra miền Bắc, mang theo sự hỗ trợ kịp thời và tấm lòng sẻ chia của người dân TP.HCM. Dù nhỏ hay lớn, mỗi hành động giúp đỡ đều lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần cùng đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn sau thiên tai.