Sống đẹp

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Thứ Năm, 02/10/2025 14:47:28 +07:00

(VTC News) - Với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", nhiều người dân Nghệ An dù bị ảnh hưởng do bão số 10 vẫn nấu cơm, gói bánh giúp vùng bị ảnh hưởng nặng hơn.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 1

3 ngày sau khi bão số 10 (Bualoi) quét qua, nhiều địa phương tại Nghệ An vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng. Đặc biệt tại các xã miền núi như Thành Bình Thọ, Yên Xuân, Tân Kỳ... nước lũ dâng cao, chưa có dấu hiệu rút. Các bản làng vẫn bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, thiếu thốn nhu yếu phẩm trầm trọng.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 2

Hàng trăm người dân đã tập hợp, cùng nhau thổi lửa nấu cơm, gói bánh gửi đến bà con.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 3

Mổ lợn, nấu cơm gửi đến bà con bị cô lập ở xã Thành Bình Thọ.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 4

Hành động thiết thực này được phát động bởi nhóm thiện nguyện Anh Sơn, có sự chung tay của đoàn thành niên, chính quyền và nhiều nhà hảo tâm khác.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 5

Theo những người tham gia, đây là hành động với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", bởi chính xã Anh Sơn cũng là địa phương tâm bão đi qua. Chính gia đình của những tình nguyện viên này cũng bị ảnh hưởng, nhưng "còn cứu vãn được".

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 6

Các cụ già đến chung sức, giúp đỡ bà con.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 7
Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 8

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 9
Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 10

Không chỉ tập trung nấu ăn theo nhóm, nhiều gia đình tự gói bánh chưng, bánh tét gửi đến bà con.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 11

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ (xã Anh Sơn) thức thâu đêm gói 100 chiếc bánh ủng hộ. "Nhà tôi cũng bị bão quét bay ngói, dột hết, nhưng hôm qua nắng lên sửa rồi. Xem tin tức thấy bà con trên xã Thành Bình Thọ nước vẫn ngập lút mái nhà, thiếu thức ăn nên hai vợ chồng tôi quyết định góp chút sức nhỏ", bà Mỹ nói.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 12

Trong 3 ngày qua, người dân ở xã Anh Sơn đã nấu và trao hàng nghìn phần cơm đến bà con bị ảnh hưởng do bão lũ.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 13

Vượt đêm tối, mưa gió trao những suất ăn cho bà con.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 14

Anh Bùi Công Chính, đại diện nhóm thiện nguyện Anh Sơn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nhóm thực hiện việc làm ý nghĩa này. Trước đây, trong lúc dịch COVID-19, hay các đợt ảnh hưởng thiên tai, nhóm đều tiên phong giúp đỡ bà con.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 15
Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 16

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 17

Những phần cơm được trao tận tay bà con.

Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 18
Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 19
Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An - 20

Hình ảnh ngập lụt sau bão tại xã Thành Bình Thọ.

Thy Huệ
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn