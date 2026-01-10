Người đàn ông ở Hưng Yên trả lại hơn 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm

(VTC News) -

Ngày 10/1, Công an xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết đã xác minh và phối hợp để trao trả 520 triệu đồng cho chị Mai Nữ Quỳnh Trâm (SN 1981, trú xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) do chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân của một người dân địa phương.

Trước đó, ngày 5/1, chị Trâm đã chuyển nhầm 520 triệu đồng từ tài khoản của mình vào một tài khoản tại MB Bank chi nhánh Hưng Hà. Sau khi phát hiện, chị Trâm đã liên hệ với ngân hàng và chủ tài khoản để lấy lại tiền nhưng không liên lạc được.

Đại diện gia đình anh Đản chuyển lại số tiền 520 triệu đồng cho chị Trâm dưới sự chứng kiến của Công an xã Ngọc Lâm.

Ngày 6/1, anh Nguyễn Quý Đản (SN 1975, trú tại xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) chủ động đến Công an xã Ngọc Lâm để trình báo về việc có một tài khoản ngân hàng lạ chuyển số tiền 520 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của anh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Lâm đã nhanh chóng xác minh, liên hệ các đơn vị liên quan để kiểm tra giao dịch và làm rõ thông tin chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua phối hợp, Công an xã Ngọc Lâm xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Mai Nữ Quỳnh Trâm. Sau khi xác minh, gia đình anh Đản đã tự nguyện trả lại số tiền cho chị Trâm trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 9/1, Công an phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cũng nhận được tin báo của chị Hoàng Thị An (sinh năm 1993, tạm trú tại phường Mỹ Hào) về việc bản thân nhận được số tiền 40 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm và mong muốn công an phường hỗ trợ tìm “khổ chủ” để trao trả lại số tiền trên.

Kết quả xác minh, Công an phường Mỹ Hào xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Đức Kim Sơn (sinh năm 1999, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Do khoảng cách địa lý xa xôi nên Công an phường Mỹ Hào đã chủ động liên hệ, đề nghị Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phối hợp để trao trả số tiền 40 triệu đồng cho anh Sơn.