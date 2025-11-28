Phát hiện hàng nghìn USD trong túi đồ cứu trợ, người phụ nữ tìm khổ chủ trả lại

(VTC News) -

Theo đó, trưa 28/11, Công an xã Hà Nha, TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin trình báo về việc trong lúc sắp xếp đồ cứu trợ tại nhà, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1971, trú thôn Mỹ An) phát hiện một túi tiền ngoại tệ gồm USD và Peso Cuba nằm lẫn trong quần áo.

Ngay khi phát hiện, bà Bảy nhanh chóng báo cho Công an xã để xác minh, tìm khổ chủ.

Chị Lan nhận lại toàn bộ số tiền để quên trong túi đồ. (Ảnh: C.A)

Đến 14h cùng ngày, Công an xã Hà Nha xác định chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, trú tại phường Ngũ Hành Sơn) là người để quên 1.865 USD và 130 Peso Cuba trong túi đồ quyên góp cho đồng bào vùng lũ.

Sau khi xác minh đúng chủ sở hữu, Công an xã Hà Nha đã tiến hành lập biên bản và trao trả đầy đủ số tiền cho chị Lan.

Cách đây không lâu, một cựu giáo viên ở Quảng Trị đã trả lại vàng cho người để quên trong quần áo cứu trợ.

Theo đó, chiều 23/11, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, giáo viên về hưu) cùng nhóm thiện nguyện vận động quyên góp áo quần cũ để gửi người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ.

Trong lúc ủi một chiếc áo nam, bà Triều phát hiện trong túi để nhiều tài sản, gồm một dây chuyền vàng, hai nhẫn và một mặt tượng, tổng giá trị 0,45 cây vàng.

Bà Triều đã bàn giao số tài sản cho Công an xã Vĩnh Linh và đăng lên mạng xã hội tìm khổ chủ để trả lại. Sau hai giờ, chủ nhân tài sản ở xã Vĩnh Hoàng đến công xã nhận lại số tài sản.