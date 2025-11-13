Tài khoản nhận gần nửa tỷ chuyển nhầm, nam thanh niên ở Đà Nẵng trả lại khổ chủ

(VTC News) -

Công an phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, cho biết vừa phối hợp với ngân hàng hoàn tất các thủ tục để trao trả toàn bộ số tiền mà người đàn ông ở Lâm Đồng chuyển nhầm vào tài khoản của nam thanh niên trú tại TP Đà Nẵng.

Toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng đã được nam thanh niên chuyển lại cho người đàn ông ở Lâm Đồng. (Ảnh: C.A)

Theo đó, chiều 12/11, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Đình Minh Thành (18 tuổi, trú phường Hòa Xuân) về việc tài khoản ngân hàng của mình nhận được khoản tiền chuyển nhầm 499.999.999 đồng từ tài khoản mang tên Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Xuân đã hướng dẫn, phối hợp cùng Ngân hàng MB chi nhánh Hòa Thọ (142 Ông Ích Đường) để hoàn tất các thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản là anh Ngũ Hoàng Quốc Đạt (50 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Nguyễn Đình Minh Thành cho biết: “Khi thấy số tiền gần 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản, tôi rất bất ngờ. Tôi biết chắc là có người bị nhầm nên lập tức đến Công an phường trình báo để trả lại. Đó là tài sản của người khác, khi biết chuyển nhầm chắc họ cũng rất lo lắng, nếu mình giữ lại thì không phải là điều đúng đắn”.

Cách đây không lâu, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng lạ chuyển đến số tiền 220 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị đến công an phường nhờ tìm người chuyển nhầm.

Cụ thể, lúc 14h10 ngày 23/10, ông Nguyễn Thừa Vũ (SN 1957, trú tại tổ dân phố Đồng Môn, phường Bắc Gianh) nhận được số tiền 220 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank từ số tài khoản lạ nên ông đến Công an phường Bắc Gianh để trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Gianh xác minh, liên hệ với ngân hàng ACB chi nhánh Quảng Trị để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm. Cơ quan chức năng sau đó xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Lê Thị Hoài Phương (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi liên hệ với chị Phương, Công an phường Bắc Gianh cùng ngân hàng hỗ trợ hai bên chuyển lại số tiền 220 triệu đồng chuyển nhầm.