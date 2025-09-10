Diện mạo mới quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục gây tranh cãi, đơn vị thiết kế nói gì?

(VTC News) -

Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người dân bày tỏ sự hài lòng vì không gian được mở rộng, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho sinh hoạt cộng đồng. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng cách bố trí, thiết kế mới chưa thực sự hài hòa với cảnh quan lịch sử – văn hóa quanh Hồ Gươm.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (Trường đại học Xây dựng Hà Nội), đại diện đơn vị thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục chia sẻ với báo chí về ý tưởng thiết kế, cải tạo công trình này.

Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau 3 tháng cải tạo. (Ảnh: Minh Đức)

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định đây là công trình đặc biệt quan trọng của Thủ đô, bởi vị trí nằm ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm - trung tâm lịch sử, văn hóa của Hà Nội. Ông thừa nhận bài toán thiết kế rất khó do thời gian triển khai gấp rút.

“Đã có nhiều phương án được nghiên cứu trước đó, nhưng phương án của chúng tôi được lựa chọn nhờ đảm bảo tiến độ, sự kết nối với cảnh quan xung quanh và tính khả thi”, ông Cường nói.

Điểm nhấn gây chú ý nhất tại quảng trường hiện nay là màn hình LED khổ lớn (12x17m). Theo ông Cường, ý tưởng thiết kế phần khung để xây dựng công trình là phần nền văn hiến trên một bảng màn hình LED để thể hiện sự hiện đại nằm trên nền văn hiến của Thủ đô.

Ông giải thích việc lựa chọn thiết kế tối giản, màu sắc gần gũi nhằm tránh cảm giác xa lạ với không gian phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm.

"Thay vì lựa chọn những hình ảnh hiện đại có thể đôi khi sẽ trở nên lạc nhịp, lạc lõng ở khu vực này thì chúng tôi lựa chọn phương pháp các đường nét đơn giản", ông Cường chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị trả lời báo chí chiều 10/9. (Ảnh: Minh Đức)

Trước những so sánh với tòa nhà "Hàm cá mập" cũ, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị khẳng định màn hình LED không phải là công trình thay thế. Sau khi "Hàm cá mập" bị tháo dỡ, khu vực này trở thành quảng trường mở – một tiện nghi đô thị mới.

Theo ông, khi công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng hoàn thành, nó sẽ kết hợp với màn hình LED tạo thành tổng thể hài hòa hơn với cảnh quan xung quanh.

Ông Cường cũng lưu ý rằng đây mới là giai đoạn đầu của quá trình cải tạo. Các hạng mục tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai, bao gồm việc di dời các bốt điện đang được che chắn tạm bợ dưới màn hình LED, cải tạo toàn bộ mặt nền quảng trường và sắp xếp lại hệ thống tiện ích đô thị.

Một trong những ý tưởng được chú ý là bố trí ghế ngồi, bồn hoa theo dạng module linh hoạt, có thể tháo lắp, di chuyển tùy theo sự kiện tổ chức tại quảng trường.

Ngoài ra, việc bổ sung thêm cây xanh, tạo không gian sinh hoạt và vui chơi công cộng cũng được xem là ưu tiên ở giai đoạn tới.

Về quan điểm kiến trúc, đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh tuyệt đối không đưa kiến trúc châu Âu hay nước ngoài vào không gian này. Tinh thần là hiện đại nhưng phải mang bản sắc Hà Nội, của phố cổ và của Việt Nam.

Trước những tranh luận về diện mạo mới của quảng trường, ông Cường khẳng định Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị sẵn sàng lắng nghe phản hồi để tiếp tục điều chỉnh.

“Chúng tôi rất cầu thị. Sau giai đoạn một, ý kiến cộng đồng sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo”, ông nhấn mạnh.