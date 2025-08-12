Hà Nội bắt đầu di dời một số trụ sở cơ quan để mở rộng không gian Hồ Gươm

Tại trụ sở Hội Người mù Hà Nội và Trung tâm Hội nghị thành phố (thuộc Văn phòng UBND TP), cán bộ, công chức đang thu dọn đồ đạc để di dời.

Ở trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, biển thông báo chuyển trụ sở đã được dán từ đầu tháng 8/2025. Đơn vị này đã chuyển về phố Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) và đang hoàn tất việc thu dọn để sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng bắt đầu di dời một số bộ phận về tạm tại khu liên cơ Võ Chí Công, song các bộ phận liên quan đến điều hành lưới điện sẽ ở lại đến cuối cùng để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục.

Cán bộ điện lực Hoàn Kiếm đang thu dọn đồ đạc, tài liệu. (Ảnh: Hoàng Anh)

Các hộ kinh doanh trong diện di dời cho biết đã nhận phiếu khảo sát, lấy ý kiến nhưng chưa có lịch di dời cụ thể, nên hoạt động buôn bán, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm rộng hơn 2 ha, chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng vốn đầu tư công.

Giai đoạn 2: Xây dựng 3 tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, theo mô hình TOD.

Những hộ dân thuộc diện di dời vẫn chưa có ngày cụ thể, mọi hoạt động diễn ra bình thường. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Các cơ quan phải di dời gồm: Trụ sở Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Khách sạn Điện lực, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia. Các đơn vị này được đề xuất chuyển đến trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội sẽ do Sở Xây dựng rà soát quỹ nhà, đất thuộc quản lý của thành phố để đề xuất địa điểm mới.

Với các hộ dân trong khu vực dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nghiên cứu, đề xuất chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh cho trường hợp đủ điều kiện.

Sau khi hoàn thành di dời, khu vực này sẽ trở thành quảng trường – công viên đặc biệt. UBND phường Hoàn Kiếm là chủ đầu tư giai đoạn 1 của dự án.

Song song, phường Hoàn Kiếm cũng đang cải tạo, chỉnh trang khu vực Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, trong đó có việc phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” để xây quảng trường và 3 tầng hầm.