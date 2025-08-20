Dự báo thời tiết 21/8: Hà Nội nắng gián đoạn, đề phòng mưa dông và gió giật mạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 20/8, ngày 21/8/2025

Chiều tối và đêm 20/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, phía đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 70mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp

Ngày mai 21/8, dự báo Hà Nội nắng gián đoạn. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Trong những giờ tới, mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Phú Thọ, đặc biệt tại các xã/phường:

Sơn La: Chiềng Sơn, Đoàn Kết, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Nghệ An: Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Con Cuông, Hùng Chân, Hữu Khuông, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Châu, Tiền Phong, Tri Lễ.

Phú Thọ: Cao Phong, Liên Sơn, Mường Thàng, phường Thống Nhất, Tân Lạc, Cao Dương, Cao Sơn, Đà Bắc, Hợp Kim, Hương Cần, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Mường Hoa, Nật Sơn, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vân Sơn, Yên Sơn.

Sang ngày 21/8, mưa rào và dông rải rác là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi mưa to. TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn.

Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, đêm 20/8 và ngày 21/8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 20/8, ngày 21/8/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C, Điện Biên và Lai Châu 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.