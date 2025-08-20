Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc liên tục hứng mưa to và dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 20/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15-35mm, có nơi trên 100mm, mưa tập trung chính vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Chiều và đêm 20/8, các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt 50mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, mưa lớn liên tục trút xuống miền Bắc và các tỉnh, thành khác trên cả nước. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh ở miền Bắc. Cụ thể:

Lai Châu: Bum Tở, Tân Uyên, Bình Lư, Hồng Thu, Hua Bum, Khun Há, Lê Lợi, Mường Khoa, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Tủa Sín Chải.

Điện Biên: Chà Tở, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Toong, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Nậm Kè, Quảng Lâm, Sín Thầu, Nà Tấu, Sính Phình, Tủa Thàng, Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Nà Hỳ, Na Sang, Na Son, Nậm Kè, Nậm Nèn, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Pu Nhi, Quảng Lâm, Sam Mứn, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Chùa.

Lào Cai: Bản Hồ, Mường Bo, Mường Hum, Nậm Xé, Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa Pa, Tả Van,

Lạng Sơn: Đoàn Kết, Hoa Thám, Kháng Chiến, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Tiến, Thống Nhất.

Đêm 20 và ngày 21/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng sau chuỗi ngày liên tục hứng mưa.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 29/8, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 21-23/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ khoảng 26-28/8, khu vực này có thể mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Nghệ An đến Huế mưa rào và dông rải rác trong các ngày 22-23/8, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ khoảng 26-28/8, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 22-28/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 20/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, Điện Biên và Lai Châu 28-31°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2-3, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Nam có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.