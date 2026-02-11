Người dân bắt đầu về quê đón Tết, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cả ngày

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 11/2, tại cửa ngõ phía Đông đi miền Trung, miền Bắc, từ nút giao An Phú (phường An Khánh), từng đoàn xe nối đuôi nhau lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do công trình này vẫn đang thi công nên luôn trong cảnh đông đúc phương tiện chờ di chuyển.
Cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây từng đoàn xe di chuyển chậm chạp. Người dân từ TP.HCM, Đồng Nai về quê bằng ô tô cá nhân khiến tuyến cao tốc này ùn tắc suốt cả ngày.
Kẹt cục bộ trên đường Võ Chí Công đến nút giao Phú Hữu chiều 24 tháng Chạp.
Chị Thu Thảo (ngụ Bình Chánh, TP.HCM) cho biết hôm nay gia đình chị đi ô tô về quê ở Nghệ An đón Tết. Ra khỏi trung tâm thành phố là "dính" kẹt cục bộ từ nút giao An Phú đến Long Thành, lượng ô tô cá nhân quá đông. "Đoạn đường này những ngày bình thường đã ùn ứ, nay giáp Tết nhu cầu người dân đi lại cao nên tắc cứng, dòng ô tô cứ nối đuôi nhau nhích từng chút một... ", chị Thảo nói.
Ở cửa ngõ phía Tây Thành phố, các tuyến đường về miền Tây cũng trong cảnh kẹt cứng. Ở khu vực này, rất nhiều người chọn về quê bằng xe máy.
Khắp các ngả đường đều kẹt cứng xe cộ.
Quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), hướng từ TP.HCM về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, từng đoàn xe chật như nêm.
Theo ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), ngoài xe cá nhân, Bến xe miền Tây năm có lượng hành khách về quê ăn Tết kỷ lục, dự kiến có 37.390 chuyến xe chở 842.000 lượt khách xuất bến về các tỉnh thành miền Tây.
Công an TP.HCM ngày 24 tháng Chạp đã công bố nhiều số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông… về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố. Ngoài ra ở các tỉnh thành, Cục Cảnh sát giao thông cũng công bố nhiều số điện thoại tiếp nhận thông tin người dân phản ánh vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, ý kiến đóng góp đối với hoạt động của cảnh sát giao thông.
