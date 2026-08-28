'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ

(VTC News) -

Trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 80, Tăng Hoa Thiên là mỹ nhân nổi bật. Vẻ đẹp của cô được ví như một làn gió mát lành, tinh khôi của TVB những năm tháng ấy. Tuy nhiên cuộc đời của minh tinh lại trải qua không ít thăng trầm.

Mối tình tiếc nuối với tài tử đình đám

Sinh năm 1965, Tăng Hoa Thiên nhanh chóng trở thành “ngọc nữ” được săn đón bậc nhất màn ảnh Hong Kong. Cô gia nhập khóa 12 của TVB, cùng thời với Châu Tinh Trì và thành công với vai đầu tay trong Tuyết sơn phi hổ (1985).

Tăng Hoa Thiên từng là mỹ nhân đình đám của TVB.

Dù khởi đầu bằng vai phụ, nhưng khí chất thanh tao và lối diễn trưởng thành đã đưa cô lên hàng nữ thần hàng đầu. Tăng Hoa Thiên trở thành gương mặt bảo chứng cho hàng loạt bom tấn như Cảnh sát mới ra trường 2, Dương Gia tướng, Ỷ Thiên Đồ Long ký...

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Tăng Hoa Thiên trúng tiếng sét ái tình với tài tử Lương Triều Vỹ. Suốt 6 năm bên nhau, họ được xem là cặp tiên đồng ngọc nữ trong mắt khán giả. Tiếc rằng mối tình này cuối cùng khép lại trong tiếc nuối do cái tôi tuổi trẻ và sự khác biệt về tính cách.

Tăng Hoa Thiên từng có mối tình đẹp với Lương Triều Vỹ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Tăng Hoa Thiên luôn nghĩ về chuyện về chung một nhà và những đứa trẻ, nhưng Lương Triều Vỹ vẫn mải mê chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Sự khác biệt không thể khỏa lấp khiến mối tình của họ đổ vỡ.

Dốc lòng vì sự nghiệp của con

Sau chuyện tình buồn, Tăng Hoa Thiên kết hôn với doanh nhân Lâm Triệu Cơ vào năm 1996. Sau 3 năm, họ đón con trai đầu lòng Lâm Hạo Hiền. Những tưởng nữ diễn viên đã tìm được bến đỗ bình yên, song cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 năm.

Năm 2002, Tăng Hoa Thiên quyết đinh ly hôn khi con trai mới lên 3. Cô chủ động nhường lại những tài sản lớn, chỉ một lòng giành bằng được quyền nuôi con.

Sau khi ly hôn, Tăng Hoa Thiên rút khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý lo cho con. Để có nhiều thời gian đồng hành với con, nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, thỉnh thoảng chỉ nhận một vài công việc dẫn chương trình.

Tăng Hoa Thiên trở thành mẹ đơn thân sau khi ly hôn.

Vì muốn rèn luyện sức khỏe cho con, Tăng Hoa Thiên cho bé đi học bơi, không ngờ đó lại là khởi đầu cho một chặng đường mới. Cậu bé nhanh chóng thể hiện tài năng thiên phú với môn thể thao này. Những năm qua, Lâm Hạo Hiền không chỉ nhiều lần vô địch, phá kỷ lục tại các giải bơi lội mà còn được tuyển vào đội tuyển bơi lội Hong Kong, tham gia các giải đấu lớn tầm cỡ khu vực.

Nhìn thấy sự trưởng thành và thành tựu của con trai, ánh mắt Tăng Hoa Thiên luôn ngập tràn niềm kiêu hãnh. Nữ diễn viên từng bộc bạch “con trai là động lực sống, thành công của con chính là thành công của tôi”.

Tuổi 61 tự tại

Ở tuổi ngoài 60, Tăng Hoa Thiên có cuộc sống an yên, hạnh phúc. Cô vẫn giữ được ngoại hình rạng rỡ, trẻ trung. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cựu diễn viên xuất hiện với diện mạo tươi tắn, vóc dáng thon gọn, thần thái rạng ngời.

Chia sẻ trên truyền thông, Tăng Hoa Thiên từng nói cuộc sống của cô đơn giản mà phong phú, thỉnh thoảng tụ tập cùng bạn cũ, giữ mối quan hệ tốt với các chị em thân thiết. Lúc rảnh rỗi, cô tập thể thao, đi du lịch, không còn vướng bận chuyện cũ, cũng chẳng mưu cầu danh lợi của giới giải trí.

Tăng Hoa Thiên hạnh phúc khi con trai trưởng thành, tài giỏi.

Tăng Hoa Thiên hạnh phúc khi những năm tháng kiên cường và hy sinh thời trẻ được đền đáp bằng một người con trai tài năng, hiếu thảo. Giờ đây, cậu con trai 27 tuổi chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Tăng Hoa Thiên, giúp cô sống một cuộc đời tỏa sáng và trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều người.