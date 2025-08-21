Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'

"Con trai tôi cũng nằm trong đội diễu binh nên hôm nay cả gia đình đi từ Vĩnh Phúc xuống để đi xem ngày tổng hợp luyện. Dịp A50, khi con trai tham gia diễu binh, gia đình tôi cũng dành tận 10 ngày để vào TP.HCM tham dự", người phụ nữ chia sẻ.