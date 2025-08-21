Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'

Video: Người dân đội mưa hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
20h30 ngày 21/8 mới diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, nhưng từ trưa các tuyến quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông nghịt người ngồi chờ xem các khối quân đội, công an biểu diễn.
Mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng, nón lá và vẫy cờ hoa reo vui như trong ngày hội lớn.
Các em nhỏ được phụ huynh đưa xuống phố chờ đón dàn khí tài hiện đại và các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành vào tối nay.
Các bạn trẻ háo hức đón xem màn hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình.
Trời Hà Nội những ngày mưa nắng thất thường, nhiều người chuẩn bị sẵn áo mưa, ô che sẵn sàng đội mưa chào đón các chiến sĩ.
Nhóm bạn trẻ không ngại mưa gió, quyết tâm có mặt từ sớm để lựa chọn những vị trí đẹp nhất.
Càng về chiều tối, lượng người đổ về các tuyến phố nội đô ngày càng đông.
Chị Vũ Hồng Ngọc cùng nhóm bạn đến từ Chương Mỹ có mặt tại khu vực phố Hùng Vương từ 8h sáng để lấy chỗ đẹp nhất ngồi xem lễ diễu binh.
Dù chờ đợi gần 10 tiếng đồng hồ, nhưng nhóm của chị Ngọc cùng những người dân vẫn hoà chung niềm vui, niềm tự hào hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Đồ ăn, nước uống, áo mưa đươc chị Ngọc cùng nhóm bạn chuẩn bị sẵn sàng để bám trụ.
"Con trai tôi cũng nằm trong đội diễu binh nên hôm nay cả gia đình đi từ Vĩnh Phúc xuống để đi xem ngày tổng hợp luyện. Dịp A50, khi con trai tham gia diễu binh, gia đình tôi cũng dành tận 10 ngày để vào TP.HCM tham dự", người phụ nữ chia sẻ.
Chị Đặng Thu Hương cho biết đang rất hào hứng chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng các đội hình diễu binh, diễu hành. “Không khí hôm nay thật tuyệt vời, đúng tinh thần của ngày Tết Độc lập”, Hương nói.
