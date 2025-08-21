Tin nóng

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'

Thứ Năm, 21/08/2025 18:46:19 +07:00

(VTC News) - Nghìn người đổ về các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình từ sớm, họ mặc áo mưa, che ô và cùng hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' chờ xem diễu binh.

Video: Người dân đội mưa hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 1

20h30 ngày 21/8 mới diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, nhưng từ trưa các tuyến quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông nghịt người ngồi chờ xem các khối quân đội, công an biểu diễn.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 2

Mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng, nón lá và vẫy cờ hoa reo vui như trong ngày hội lớn.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 3

Các em nhỏ được phụ huynh đưa xuống phố chờ đón dàn khí tài hiện đại và các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành vào tối nay.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 4

Các bạn trẻ háo hức đón xem màn hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 5

Trời Hà Nội những ngày mưa nắng thất thường, nhiều người chuẩn bị sẵn áo mưa, ô che sẵn sàng đội mưa chào đón các chiến sĩ.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 6

Nhóm bạn trẻ không ngại mưa gió, quyết tâm có mặt từ sớm để lựa chọn những vị trí đẹp nhất.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 7

Càng về chiều tối, lượng người đổ về các tuyến phố nội đô ngày càng đông.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 8
Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 9

Chị Vũ Hồng Ngọc cùng nhóm bạn đến từ Chương Mỹ có mặt tại khu vực phố Hùng Vương từ 8h sáng để lấy chỗ đẹp nhất ngồi xem lễ diễu binh.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 10

Dù chờ đợi gần 10 tiếng đồng hồ, nhưng nhóm của chị Ngọc cùng những người dân vẫn hoà chung niềm vui, niềm tự hào hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 11

Đồ ăn, nước uống, áo mưa đươc chị Ngọc cùng nhóm bạn chuẩn bị sẵn sàng để bám trụ.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 12

"Con trai tôi cũng nằm trong đội diễu binh nên hôm nay cả gia đình đi từ Vĩnh Phúc xuống để đi xem ngày tổng hợp luyện. Dịp A50, khi con trai tham gia diễu binh, gia đình tôi cũng dành tận 10 ngày để vào TP.HCM tham dự", người phụ nữ chia sẻ.

Nghìn người đội mưa, hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - 13

Chị Đặng Thu Hương cho biết đang rất hào hứng chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng các đội hình diễu binh, diễu hành. “Không khí hôm nay thật tuyệt vời, đúng tinh thần của ngày Tết Độc lập”, Hương nói.

Chuyên đề: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Minh Đức
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn