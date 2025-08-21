Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

Chị Đỗ Thị Trinh (54 tuổi, Chương Mỹ) cho biết đã đến đây từ 4h để có chỗ ngồi xem diễu binh đẹp nhất. Chị Trinh chia sẻ: "Từ sáng sớm tôi đã cùng các chị em có mặt để hòa mình vào không khí đặc biệt này. Mọi người đều rất phấn khởi, ai cũng yêu đất nước mình! Tự hào quá Việt Nam ơi!"