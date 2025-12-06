Nghiên cứu bổ sung 2 sân bay tăng cường hỗ trợ cứu nạn miền Trung, Tây Nguyên

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, phóng viên Báo Điện tử VTC News nêu câu hỏi: "Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/1/2026 hoàn thành việc xây mới 1.628 nhà bị đổ sập cho người dân, vậy các bộ ngành cho biết có mẫu nhà chống lũ nào được phê duyệt, vật tư được huy động từ đâu để đảm bảo tiến độ?".

Phóng viên cũng đề nghị Bộ Xây dựng cho biết sẽ tham mưu đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng nào cho miền Trung để ứng phó với thiên tai ngày càng khắc nghiệt và bất thường như hiện nay?

Ông Nguyễn Trí Đức - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng.

Trả lời về việc đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng nào cho miền Trung để ứng phó trước thiên tai, ông Nguyễn Trí Đức - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng, cho biết, căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia, năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã triển khai tổ chức lập đồng bộ quy hoạch ngành quốc gia cho 5 lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, khu vực miền Trung và Tây Nguyên được quy hoạch: 11 tuyến cao tốc với chiều dài gần 1.500 km, 24 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài trên 4.400 km giúp kết nối các hành lang kinh tế quan trọng; 14 cảng hàng không; 14 cảng biển gồm 89 khu bến, bến cảng với 208 cầu cảng có tổng chiều dài 36.923 m; 27 tuyến vận tải thủy với chiều dài 1.263 km; 1.332 km thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu bổ sung thêm quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung nhằm tăng cường công tác hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Trước tình hình khí hậu trên trái đất ngày càng có những biến đổi khó lường, diễn biến phức tạp ngày càng khắc nghiệt, ông Nguyễn Trí Đức cho rằng, trong công tác lập quy hoạch, lập và phê duyệt dự án đầu tư cần có sự thay đổi cách tiếp cận, mô hình và phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học và phù hợp thực tiễn.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm thay đổi kịch bản ứng phó, làm căn cứ để các ngành, lĩnh vực cập nhật, đưa ra các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp với đặc thù riêng từng lĩnh vực.

Về phía Bộ Xây dựng, cơ quan này sẽ tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch ngành quốc gia 5 lĩnh vực và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất để lập đánh giá môi trường chiến lược, ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia theo chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mới.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi số liệu thủy hải văn, khí hậu được thu thập gồm cả năm 2025 để tính toán, đề xuất các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, bền vững, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư khai thác, sử dụng nguồn lực.

Thiết kế nhà ở tránh bão lũ mới

Liên quan đến việc xây nhà chống lũ cho người dân, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, từ năm 2014, Thủ tướng ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (trước khi sáp nhập).

Trên cơ sở đó, các địa phương đã nghiên cứu thiết kế tối thiểu ba mẫu nhà ở, có địa phương đến 6-8 mẫu. Bộ Xây dựng cũng nghiên cứu triển khai hệ thống thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai và đã công bố 176 mẫu có thể sử dụng ngay…

"Qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế", ông Nguyễn Trí Đức nói.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn tại Công điện 234 của Thủ tướng. Việc triển khai cần gắn chặt với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng, bảo đảm an toàn lâu dài, không chỉ xử lý trước mắt.

"Nguồn vật tư như xi măng, sắt thép sẽ được ưu tiên huy động để đảm bảo tiến độ, từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và cả hệ thống chính trị để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán", đại diện Bộ Xây dựng nói thêm.