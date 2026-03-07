Xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Loan hôm nay 7/3 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026. Trận đấu diễn ra lúc 12h hôm nay 7/3, được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) mới nhất.

Thông tin nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) được xem là trận quyết định vị trí nhì bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai với 3 điểm từ trận thắng Ấn Độ 2-1. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) thua Nhật Bản 0-2 và đứng cuối.

Sau khi thắng Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Loan (Trung Quốc).

Ở cuộc đối đầu với Ấn Độ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn dù luôn ở thế chủ động. Đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát trận đấu nhưng những điểm yếu quen thuộc vẫn bộc lộ.

Khả năng giải quyết tình huống ở gần vòng cấm đối thủ cũng như tận dụng cơ hội vẫn chưa tốt. Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp nhưng đội tuyển nữ Việt Nam lẽ ra phải ghi nhiều hơn 2 bàn vào lưới Ấn Độ.

Trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá là có độ khó cao hơn. Đối thủ từng mang đến nhiều thử thách dù trong những lần đối đầu gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam thường giành được kết quả có lợi.

Tại giải đấu lần này, Đài Loan (Trung Quốc) sử đụng đội hình trẻ trung với hơn 50% lực lượng dưới 25 tuổi. Đây là sự khác biệt quan trọng so với đội hình giàu kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam.