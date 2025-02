Nghệ An từng sáp nhập với tỉnh nào để trở thành Nghệ Tĩnh?

A

Hà Tĩnh

Theo thông tin Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, sau khi đất nước thống nhất, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa V ngày 24/12/1975, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh.

Năm 1976, Ban Tổ chức chính quyền của hai tỉnh cũng được sáp nhập.

Đến ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ban hành Nghị quyết tách tỉnh Nghệ Tĩnh, khôi phục lại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với đó, Ban Tổ chức chính quyền của tỉnh Nghệ Tĩnh cũng được phân tách, hoạt động độc lập theo từng tỉnh.