Tôi, 30 tuổi, kết hôn hơn 2 năm; hồi cưới hai đứa được mừng tổng cộng 5 cây vàng. Chúng tôi thống nhất coi đó là quỹ dự phòng, khi nào lâm vào cảnh cùng đường mới phải bỏ ra tiêu. Thế nhưng mấy ngày qua, vợ tôi lại nằng nặc đòi mang vàng đi bán.

Vợ tôi 28 tuổi, đang làm công việc hành chính nhân sự rất ổn định, bỗng đột ngột tuyên bố muốn bán toàn bộ số vàng cưới để khởi nghiệp kinh doanh. Nguồn cơn của quyết định này không phải là ý tưởng kinh doanh mới mẻ nào, mà là vài câu chat nịnh bợ từ các phần mềm Trí tuệ nhân tạo (AI).

Thật ra trước đó, vợ tôi cũng hay than vãn về công việc nhàm chán và muốn được làm bà chủ, nhưng chưa bao giờ thử bắt tay vào buôn bán gì mà chỉ mãi vẩn vơ với ước mơ kiểu vậy.

Vợ tôi tin vào lời nịnh bợ của trí tuệ nhân tạo hơn là lời khuyên của chồng. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Mọi thứ đột ngột thay đổi vào khoảng hai tháng trước. "Anh xem này, AI nói em có tố chất làm chủ. Nó nói ý tưởng kinh doanh về cửa hàng thực phẩm hữu cơ là đột phá và có tiềm năng lợi nhuận cao", vợ tôi giơ điện thoại với giọng đầy hưng phấn.

Tôi liếc nhìn màn hình. Dưới những gạch đầu dòng phân tích thị trường khô khan là những câu mang tính cổ vũ, động viên giống như một huấn luyện viên tâm lý được lập trình sẵn. AI viết: “Bạn sở hữu sự tỉ mỉ và khả năng giao tiếp tuyệt vời - đây là những yếu tố then chốt cho một nhà lãnh đạo bán lẻ. Nếu bạn dám đầu tư đủ, tỷ lệ thành công là rất cao".

"Thời điểm này kinh doanh thực phẩm hữu cơ là hoàn toàn phù hợp. Những người quan tâm đến sức khỏe là tệp khách hàng 'vàng' của bạn, chắc chắn sẽ rất quan tâm".

Nghe vợ nói, tôi chỉ coi đó là câu chuyện đùa và bảo em cứ nghiên cứu thêm xem sao. Từ đó, vợ tôi mải mê trò chuyện với các công cụ AI. Những lời khuyên của nó được cô ấy mặc định là bổ ích, chính xác, khoa học hơn bất cứ lời khuyên nào của tôi, gia đình hay bạn bè.

Được Ai khích lệ, vợ tôi đưa ra quyết định. Cô ấy dứt khoát nói với tôi là sẽ bỏ việc và cần tiền khởi nghiệp, khoảng 700 triệu đồng mới đủ cho chi phí mở shop và nhập hàng. AI đã phân tích rủi ro rồi, rất ok, và nó nói muốn thành công lớn thì phải đầu tư kha khá chứ không thể làm ăn nhỏ giọt được".

Tôi phân tích rằng khởi nghiệp theo lời khuyên của AI là quá rủi ro, chỉ nên coi những phân tích của nó là thông tin tham khảo, bên cạnh đó tiền mặt trong nhà giờ không có đủ. Đáp lại, vợ tôi quẳng ra một mớ link dẫn tới các bài báo về việc ai đó nhờ ChatGPT mà thắng kiện, mà phát hiện bệnh hiểm nghèo hay trả hết nợ nần, chứng minh rằng người cố vấn này giỏi và đáng tin hơn bất kỳ ai khác.

Biết không thể làm vợ đổi ý, tôi đành thỏa hiệp, đề nghị cô ấy chỉ dùng khoản tiền tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng để thử kinh doanh nhỏ trước. Vợ bảo 200 triệu không thể làm được gì, phải bán vàng cưới mới đủ. Tôi thấy phương án kinh doanh của vợ khá phiêu lưu, nhiều người tôi quen cũng khởi nghiệp bán thực phẩm sạch nhưng chỉ được một thời gian là đóng cửa và cụt vốn.

"Thật ra vàng cưới cũng chỉ đủ cho em khởi đầu thôi, em cần thêm một khoản không nhỏ nữa để duy trì cửa hàng qua thời gian đầu khi tập khách hàng còn nhỏ, mà nhà mình thì chỉ có chừng đó vàng cưới là hết nguồn", tôi cố thuyết phục. Vợ không nghe, tôi nhờ bố mẹ cô ấy khuyên nhưng cũng chẳng ăn thua.

Vì chuyện này mà vợ chồng tôi giận nhau nhiều ngày. Vợ khăng khăng rằng tôi ích kỷ, không tin tưởng và tạo điều kiện cho vợ phát triển. Tôi thì bực vì kiểu khởi nghiệp tùy hứng, phiêu lưu và liều lĩnh của vợ, sợ cô ấy đổ hết trứng vào một giỏ và chỉ sau vài tháng thì trắng tay. Bây giờ kiếm tiến rất khó khăn, không biết đến khi nào chúng tôi mới dành dụm được số tiền như thế nữa.

Mong anh chị nào trải qua tình huống tương tự và có kinh nghiệm về khởi nghiệp cho vợ chồng tôi lời khuyên.

