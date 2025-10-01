Ngày mai, giá xăng có thể tăng sau 1 phiên giảm

(VTC News) -

Cụ thể, đại diện một số doanh nghiệp nhận định giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể đồng loạt tăng. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phía Nam dự báo: “Nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng 120 - 220 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng tăng khoảng 320 - 470 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn thì giá các mặt hàng sẽ tăng ít hơn”.

Còn đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía Bắc cho rằng giá xăng RON95 ngày 2/10 có thể tăng khoảng 100-200đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 100 - 200 đồng/lít và dầu diesel tăng khoảng 300-450 đồng/lít.

Ngày mai 2/10, giá xăng có thể tăng sau 1 phiên giảm. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước ngày mai sẽ đảo chiều đi lên sau khi giảm vào tuần trước. Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn; tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Tính chung trong tuần, giá dầu WTI tăng 4,85% còn giá dầu Brent tăng 5,2% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch đầu tuần này (29/9), giá dầu thế giới giảm hơn 3%, khi thị trường phản ứng trước thông tin OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu vào tháng 11 cộng với việc Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng 1/10, giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về khả năng dư cung khi OPEC+ được cho là sẽ đẩy mạnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11. Cụ thể, giá dầu WTI ở mức 62,53 USD, giảm 0,92 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 67,02 USD/thùng, giảm 0,95 USD/thùng.