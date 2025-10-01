Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thô đã giảm mạnh trong 2 phiên liên tiếp sau khi xuất hiện thông tin OPEC+ dự kiến tăng sản lượng vào tháng 11, cùng với việc Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu tại khu tự trị Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai yếu tố này đã làm gia tăng triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Theo Reuters, OPEC+ sẽ nhóm họp vào Chủ nhật tới và nhiều khả năng thông qua kế hoạch tăng sản lượng ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 nhằm giành lại thị phần. Hiện tại, khối này đang khai thác ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu đề ra.

"Với việc OPEC+ chuyển hướng sang mục tiêu thị phần, các yếu tố cơ bản trên thị trường đang yếu đi và lo ngại về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng", ông Claudio Galimberti, chuyên gia kinh tế trưởng của Rystad Energy nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa).

Hôm thứ Bảy (27/9), dòng chảy dầu thô đã chính thức trở lại trên tuyến đường ống từ vùng Kurdistan của Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên sau 2,5 năm bị gián đoạn, theo thông báo từ Bộ Dầu mỏ Iraq. Lưu lượng hiện tại dao động trong khoảng 150.000 – 160.000 thùng/ngày và dự kiến có thể tăng lên mức tối đa 230.000 thùng/ngày trong thời gian tới.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 4% sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của nước này.

"Nhiều khả năng Ukraine sẽ tăng cường tấn công chiến lược vào các nhà máy lọc dầu của Nga", các nhà phân tích tại ngân hàng SEB nhận định.

Trong khi đó, Nga được cho là đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Kyiv và nhiều khu vực khác của Ukraine vào sáng Chủ nhật, được đánh giá là đợt tấn công quy mô lớn nhất vào thủ đô kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.