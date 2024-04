Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66.000 lượt khách

(VTC News) -

Trưa 28/4, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khoảng 66.000 lượt khách đến tham quan du lịch, vui chơi, tắm biển. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.800 lượt và khách lưu trú khoảng 15.000 lượt.

Biển TP Vũng Tàu là địa điểm vui chơi, giải trí của người TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trong mỗi dịp lễ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 51 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú gần 20 tỷ đồng, công suất buồng trong ngày khoảng 35%. Riêng TP Vũng Tàu đón khoảng 34.000 lượt khách đến tham quan du lịch, vui chơi, tắm biển.

Để thu hút khách du lịch đến với Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Sở Du lịch cho biết các địa phương trong tỉnh tổ chức các sự kiện vui chơi giải trí để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí.

“Năm nay Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều hoạt động sôi nổi, độc đáo thu hút khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí. Dự kiến khách sẽ tăng cao trong các ngày kế tiếp, do đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn trong tinh thần chuẩn bị chu đáo để đón tiếp lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng”, ông Hàng nói.

Cũng theo ông Hàng, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, vì vậy các địa phương, doanh nghiệp du lịch đều tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí phục vụ người dân và du khách.

Cụ thể, tại TP Vũng Tàu diễn ra đại nhạc hội "Ngày hội phố biển The Maris" quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như Sỹ Luân, Nguyễn Hưng, Giao Linh... biểu diễn.

"Ngày hội phố biển The Maris" tại TP Vũng Tàu thu hút khách du lịch.

Còn tại huyện Côn Đảo, chính quyền địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ 30/4, phố ẩm thực và khu vui chơi. Hồ Mây ParK mở show ca nhạc kết hợp ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Lớn.

Liên quan đến việc lưu trú của khách du lịch trong dịp lễ 30/4 – 1/5, Giám đốc Sở Du lịch cũng cho hay, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn đều phải đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước và trong kỳ nghỉ lễ, Ban quản lý các khu du lịch các huyện, thành phố đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường bãi biển sạch đẹp và thông thoáng.

Các địa phương bố trí lực công an, dân phòng để bảo vệ an ninh trật tự tại các khu điểm tham quan, di tích lịch sử. Trên dọc tuyến biển, Ban quản lý các khu du lịch của các huyện, thành phố phân công lực lượng để túc trực, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách vui chơi tắm biển.

“Trong những ngày lễ tất cả các địa phương đều huy động bên lực lượng Công an hỗ trợ trực 24/24, đặc biệt mỗi một tổ chức chính trị sẽ đăng ký một nội dung để giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn người dân, du khách. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng sẽ thường xuyên phát loa thông tin tại các bãi tắm công cộng nhằm cảnh báo cho du khách về tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, tội phạm”, ông Trịnh Hàng thông tin thêm.