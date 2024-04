Cảnh tượng khác lạ tại phố đi bộ Hà Nội trong ngày đầu nghỉ lễ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào đúng cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời điểm từ 10h - 14h, mức nhiệt ngoài trời đo được lên đến 42 độ C.