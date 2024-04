Khách quốc tế tấp nập đến sân bay Nội Bài ngày thứ hai nghỉ lễ 30/4-1/5

(VTC News) -

Ngày 28/4, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Miền Bắc cho biết, hôm qua (27/4) sân bay nội bài có 540 chuyến đến và đi với 314 chuyến bay quốc nội, 226 chuyến bay quốc tế với khoảng 94.000 lượt hành khách, trong đó 59.000 khách quốc nội, 35.000 khách quốc tế, tăng khoảng 10,5% so với ngày 26/4.

Có 5 khung giờ cao điểm nội địa đi, gồm 6-7h; 15-18h và 21-22h. Hai khung giờ cao điểm nội địa đến, gồm 9h-10h và 21h-22h.

Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài đông đúc ngày nghỉ lễ thứ 2.

"Theo kế hoạch bay, hôm nay sẽ có hơn 84.000 lượt khách, trong đó 49.000 khách quốc nội, 35.000 khách quốc tế với 490 lượt chuyến bay, trong đó 253 chuyến bay quốc nội, 237 chuyến bay quốc tế cất hạ cánh qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài", ông Phương nói.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn chuyến bay, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 27/4 - 1/5.

Đơn vị cũng phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển theo từng khung giờ cao điểm để phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác.

"Chúng tôi cũng chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm. Thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân", ông Phương nói.

Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài tăng cao.

Song song với công tác an ninh an toàn, điều phối hoạt động bay, cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng thực hiện các phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo đảm trực 24h/24h nhằm kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin cho hành khách và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu của hàng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ, Vietnam Airlines mở bán thêm nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn như vé phổ thông tiết kiệm (từ 1,7 - 1,9 triệu đồng/chặng đã bao gồm thuế, lệ phí) cho hành trình Hà Nội - TP.HCM. Số lượng vé phổ thông tiết kiệm trên các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn cũng được bổ sung.

Hãng bay sẽ khai thác tăng cường hơn 2.000 chuyến bay vào các khung giờ giờ muộn sau 21h hàng ngày trên các đường bay giữa nhiều chặng du lịch để thêm lựa chọn cho hành khách. Một số ghế hạng thương gia của Vietnam Airlines chỉ có giá từ hơn 1,9 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí) cho một số chặng bay nội địa có khung giờ khởi hành trước 6h và sau 21h.

Tương tự, Vietjet Air tiếp tục tăng tần suất bay giữa Hà Nội/TP.HCM - Điện Biên lên 28 chuyến bay/tuần. Đường bay Hà Nội - Điện Biên sẽ tăng lên 14 chuyến trong tuần từ ngày 3 - 11/5.

Trong tuần nghỉ lễ giỗ Tổ, 30/4-1/5, Vietjet bổ sung 86.000 ghế, tương đương hơn 450 chuyến bay trên các đường bay du lịch, tăng tần suất các đường bay đến và đi từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang.