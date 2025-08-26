Ngập tới bụng trên quốc lộ, xe kéo 'cõng' xe máy vượt biển nước

Trưa 26/8, đoạn quốc lộ 70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nước ngập tới gần bụng người lớn, khiến hàng trăm phương tiện kẹt cứng giữa biển nước.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 13h30, hàng chục người đi xe máy từ hướng Hà Đông lên Cầu Diễn phải dừng lại bên mép nước.
Không ít người thử dắt xe, song chỉ đi được vài bước là động cơ tắt, nước tràn vào pô.
Dịch vụ xe kéo tự phát xuất hiện, trở thành “cầu nối” bất đắc dĩ giúp nhiều người cùng xe máy vượt qua đoạn ngập sâu.
Theo quan sát của PV, người điều khiển buộc dây, cột chặt xe máy lên thùng, rồi dấn thân vào dòng nước sâu ngang bụng, kéo từng chiếc qua đoạn ngập dài hàng chục mét.
“Mỗi lượt chở xe số chúng tôi lấy 50.000 đồng, xe tay ga thì 100.000 đồng vì nặng hơn, nước cao, kéo khó lắm. Nhiều khi vừa đi vừa run, chỉ sợ trượt chân thì cả người lẫn xe đổ xuống”, ông Lê Văn Dũng (42 tuổi, trú tại Tây Mỗ) chia sẻ.
Trong khoảng một giờ đồng hồ, phóng viên ghi nhận 4 xe kéo hoạt động không ngừng nghỉ, mỗi xe vận chuyển cả chục lượt.
“Thà mất trăm nghìn còn hơn để xe chết máy, hỏng là mất cả triệu bạc sửa chữa”, một người dân ở Tây Mỗ chia sẻ.
“Sáng nay còn cố lội được, giờ thì nước đã cao hơn hẳn, ngập gần đến thắt lưng. Nếu cứ liều mà dắt thì hỏng xe ngay”, anh Hoàng (trú tại Hà Đông) cho biết.
Đến đầu giờ chiều, mưa vẫn nặng hạt, nước chưa có dấu hiệu rút.
Người dân khu vực cho rằng chỉ khi trạm bơm được khôi phục điện, tình trạng ngập mới có thể cải thiện.
Từ đêm 25/8 đến sáng 26/8, Hà Nội mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm, riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, thành phố có khoảng 38 điểm ngập sau cơm mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay.
