Lũ trên sông ở Bắc Ninh đang lên, lũ sông Cầu tại Thái Nguyên vẫn vượt lịch sử

(VTC News) -

Ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong những giờ tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ tiếp tục cải thiện, trời nắng, chỉ còn mưa rào và dông cục bộ, không còn mưa lớn diện rộng.

Nhận định về tình hình lũ trên các sông ở Bắc Bộ, ông Quyền cho biết, 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh mực nước lên cao. Mực nước đỉnh lũ nhiều trạm vượt báo động (BĐ)3.

Đặc biệt, mực nước đỉnh lũ tại trạm Gia Bảy (sông Cầu) là 29,90m trên BĐ3 là 2,90m, trên lũ lịch sử là 1,09m; trạm Hữu Lũng (sông Trung) là 24,31m, trên BĐ3 5,31m, trên lũ lịch sử là 1,77m; trạm Cầu Sơn (sông Thương) 17,97m, trên BĐ3 1,97m, trên mức lịch sử là 0,36m.

Hiện nay, mực nước các sông đang xuống. Riêng tại Bắc Ninh, nước sông dâng nhanh và có thể đạt đỉnh tối 8/10 đến sáng 9/10. Trên sông Cầu, lũ vượt BĐ3 khoảng 1m; sông Thương vượt BĐ3 từ 1,5-2m, cao hơn mức lịch sử 0,3-0,5m. Trong khi đó, sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm, dự kiến đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Sau 2 ngày mưa lớn, Thái Nguyên vẫn ngập lụt diện rộng. (Ảnh: Viên Minh)

Tại Thái Nguyên, ngập lụt sâu trên diện rộng diễn ra trong 3-4 ngày tại nhiều xã, phường, có nơi lâu hơn. Cụ thể, phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lạc, Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, phường Bắc Kạn, Yên Bình, Chợ Mới….

Tại Bắc Ninh, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày tại các xã, phường như Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Kép, Tiên Lục, Tân Yên, phường Tiền Phong, phường Bắc Giang, Yên Dũng, phường Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy..., có nơi lâu hơn.

Tại Cao Bằng, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 1-2 ngày tại nhiều khu vực thuộc các khu dân cư ven sông xã Hòa An, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Phục Hòa…, có nơi lâu hơn.

Ngập lụt sâu trên diện rộng ở Lạng Sơn kéo dài 2-3 ngày tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…, có nơi lâu hơn.

Lý giải về nguyên nhân dẫn tới đợt ngập lụt nghiêm trọng đang xảy ra tại nhiều địa phương, ông Quyền cho hay, sáng sớm 6/10, bão số 11 Matmo sau khi đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến đêm 6/10, vùng áp thấp này có vị trí trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Đêm 6/10 đến chiều 7/10, do đới gió Đông Nam hoạt động mạnh từ mặt đất lên đến trên 5.000m kết hợp với đới gió Tây nam từ vịnh Bengan đi lên, hình thành vùng hội tụ gió kinh hướng trên khu vực vùng núi và trung du khu vực Việt Bắc gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Lượng mưa trong 36 giờ (từ 7h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10) tại Thái Nguyên phổ biến 200-400mm, một số nơi lớn hơn như Đồng Hỷ 596mm, Nam Hòa 554mm, phường Phan Đình Phùng 514mm...

Tại Cao Bằng, lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi lớn hơn như Xuân Trường 293mm, Nguyên Bình 273mm, Minh Tâm 266mm...

Lượng mưa tại Lạng Sơn phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn như Yên Bình 334mm, Tân Tri 290mm, Thiên Tân 279mm...

"Với lượng mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp địa hình có độ dốc lớn từ Bắc xuống Nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước khi xảy ra mưa lớn. Hệ quả, khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn trong những ngày qua. Tổng lượng mưa trong 36 giờ vượt tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trong cả tháng 10", ông Quyền thông tin.