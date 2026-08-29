Ngành nha khoa Ý tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Thương vụ Ý (ITA) phối hợp cùng Hiệp hội các Ngành Công nghiệp Nha khoa Ý (UNIDI) lần đầu tổ chức Italia Pavilion tại Triển lãm và Hội nghị Nha khoa Quốc tế Việt Nam lần thứ 19 (VIDEC 2026), diễn ra từ 27 đến 29/8 tại Dinh Độc Lập, TP.HCM.

ITA và UNIDI lần đầu tiên phối hợp tổ chức Italia Pavilion tại VIDEC 2026.

Tại Khu B, gian hàng B51-58, Italia Pavilion giới thiệu hệ sinh thái: công nghệ nha khoa, phần mềm kỹ thuật số, CAD/CAM, in 3D, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật liệu và dụng cụ nha khoa.

“Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi lần đầu tiên tham gia triển lãm và chào đón UNIDI cùng đoàn gồm 11 doanh nghiệp hàng đầu của Ý. Chúng tôi tin rằng VIDEC 2026 là cơ hội để kết nối những thế mạnh này với thị trường nha khoa Việt Nam, qua đó đặt nền tảng cho những mối quan hệ hợp tác lâu dài”, bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại tại Việt Nam, Thương vụ Ý tại TP.HCM chia sẻ.

Ông Gianfranco Berrutti, Chủ tịch UNIDI, cho biết hiệp hội đã có quá trình tìm hiểu thị trường Việt Nam qua những lần tham gia VIDEC. Với sự hỗ trợ của ITA và Bộ Ngoại giao Ý, UNIDI kỳ vọng tạo nên các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Ngoài giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp Ý hướng tới kết nối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bệnh viện, phòng khám và chuyên gia nha khoa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chia sẻ chuyên môn, công nghệ và những giá trị của “Made in Italy”.