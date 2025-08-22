Ngắm thủy điện cổ nhất Việt Nam, nơi giới trẻ đua nhau check-in ở Đà Lạt

Các bạn trẻ rất hào hứng khi đặt chân đến đây tham quan. Bạn Võ Thành Long (đến từ TP.HCM) cho biết: "Thủy điện Ankroet có sự lôi cuốn riêng bởi giá trị lịch sử mà công trình mang lại. Nó không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Tôi rất vui và thích khi đến nơi này dạo quanh ngắm nhìn mọi thứ".