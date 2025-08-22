Ngắm thủy điện cổ nhất Việt Nam, nơi giới trẻ đua nhau check-in ở Đà Lạt

Thủy điện Ankroet, nhà máy thủy điện được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam.
Nhà máy thủy điện Ankroet được khởi công xây dựng tháng 10/1942 và khánh thành năm 1945, chính thức phát điện năm 1946, chủ yếu dựa vào sức người và công cụ hỗ trợ thô sơ, gồm 2 tổ máy phát điện, công suất thiết kế ban đầu chỉ 600 kW.
Thủy điện Ankroet cách trung tâm Đà Lạt khoảng 12km được bao phủ bởi những cánh rừng thông và nằm bên dưới hồ Đan Kia và hồ Suối Vàng.
Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện Ankroet phát điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại Đà Lạt khi người Pháp muốn xây dựng nơi đây thành thủ phủ của Đông Dương. Năm 1960, để phục vụ cho việc xây dựng thủy điện Đa Nhim ở huyện Đơn Dương (cũ), người Nhật đã nâng công suất Nhà máy thủy điện Ankroet lên 3.100 kW.
Công trình được thiết kế đơn giản nhưng rất ấn tượng với kiểu kiến trúc Pháp thanh lịch với tường nhiều cột đứng và nhiều cửa sổ lấy ánh sáng và gió trời.
Năm 2004, thủy điện Ankroet tiếp tục được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nâng công suất lên 4.400 kW, từ đó sản lượng điện bình quân tăng gần 22 triệu kWh/năm, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện cho Đà Lạt và hòa vào lưới điện quốc gia. Năm 2004, Nhà máy thủy điện Ankroet đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là nhà máy thủy điện đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay, dù đã 80 năm tuổi nhưng công trình vẫn vững chãi và bền bỉ với thời gian.
Nước được dẫn từ trên đỉnh núi cao đổ về nhà máy qua đường ống dài len lỏi giữa rừng thông.
Điều khiến thủy điện Ankroet trở nên đặc biệt là toàn bộ nhà máy phát điện, bờ chắn hai đập nước liên hoàn xây bằng đá xanh khai thác ngay tại địa phương.
Từ lâu, nơi đây trở thành địa điểm check-in của các bạn trẻ. Mỗi ngày, hàng chục thậm chí hàng trăm lượt khách đến đây tham qua, chụp ảnh kỷ niệm.
Không gian yên tĩnh, mát vẻ, nhẹ nhàng là những điểm thu hút du khách đặt chân đến đây trải nghiệm, tìm hiểu.
Những cỗ máy hàng chục năm tuổi từng qua sử dụng tại nhà máy thủy điện Ankroet được đặt trong khuôn viên thủy điện phủ vết tích thời gian.
Nhiều hiện vật từ những năm 1956 trong việc vận hành thủy điện được trưng bày để du khách chiêm ngưỡng. Đây được xem là những minh chứng lịch sử của thủy điện.
Các bạn trẻ rất hào hứng khi đặt chân đến đây tham quan. Bạn Võ Thành Long (đến từ TP.HCM) cho biết: "Thủy điện Ankroet có sự lôi cuốn riêng bởi giá trị lịch sử mà công trình mang lại. Nó không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Tôi rất vui và thích khi đến nơi này dạo quanh ngắm nhìn mọi thứ".
Khung cảnh thiên nhiên trên đường vào thủy điện rất đẹp.
Từ đường lớn, du khách sẽ đi thêm khoảng 2,5 km quanh những đồi thông xanh rì rào để vào nhà máy. Đây là cung đường rất đẹp và lãng mạn.
Cách thủy điện khoảng 3km là đập nước cung cấp nước cho thủy điện hoạt động. Công trình này cũng là điểm đến được nhiều người yêu thích.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm nhà máy thủy điện lâu đời nhất Việt Nam (17/10/1945 - 17/10/2015), nhà máy thủy điện Ankroet đã chính thức thay thế, đưa vào vận hành hệ thống điều khiển nhà máy theo công nghệ mới, chuyển hệ thống điều khiển nhà máy từ bán tự động sang công nghệ tự động hiện đại. Công nghệ mới này sẽ giúp giảm sức lao động và nâng cao độ an toàn cho người điều khiển thiết bị tại nhà máy.
