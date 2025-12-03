Ngắm những kiệt tác hội họa được AI 'chế' theo xu hướng làm đẹp 30 năm qua

(VTC News) -

Những kiệt tác hội họa như Mona Lisa, Cô gái đeo hoa tai ngọc trai hay Sự ra đời của thần Vệ nữ vừa được “tân trang” bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến góc nhìn mới mẻ về việc các nhân vật sẽ trông ra sao nếu được vẽ theo những xu hướng làm đẹp thịnh hành từ thập niên 1990 đến ngày nay.

Dự án do Công ty Vitabiotics Perfectil (chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe) thực hiện đã “thổi hồn đương đại” vào loạt tác phẩm kinh điển, biến những khuôn mặt biểu tượng trở thành đại diện cho từng giai đoạn làm đẹp nổi bật trong ba thập kỷ qua.

Những kiệt tác hội họa được trang điểm bằng AI

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất là Sự ra đời của thần Vệ nữ, bức tranh tuyệt vời được danh dọa Sandro Botticelli sáng tác những năm 1480. Trong phiên bản do AI tái hiện, nữ thần được khoác lên vẻ đẹp thập niên 1990 với làn da phủ nhũ lấp lánh, móng tay được chăm chút tỉ mỉ theo nghệ thuật nail cổ điển, cùng những chiếc kẹp bướm nhỏ, phụ kiện làm mưa làm gió thời đó.

Tác phẩm "Sự ra đời của thần Vệ nữ" của danh dọa Sandro Botticelli

"Sự ra đời của thần Vệ nữ" được tái hiện theo phong cách làm đẹp những năm 1990. (Ảnh: Duncan Thompsen)

Trong khi đó, Mona Lisa của Leonardo da Vinci được đặt vào bối cảnh đầu những năm 2000, thời kỳ của đôi lông mày mảnh, highlight rực rỡ và lớp phấn mắt lì thống trị bảng màu trang điểm thời bấy giờ.

Kiệt tác của Leonardo da Vinci.

Và dây là nàng Mona Lisa được trang điểm theo phong cách những năm 2000. (Ảnh: Duncan Thompsen)

Tác phẩm Cô gái đeo hoa tai ngọc trai của Johannes Vermeer, biểu tượng sắc đẹp tối giản thế kỷ 17, được biến tấu theo xu hướng hiện đại với lông mày đậm, làn da căng bóng và đôi môi màu nude.

Theo đại diện Vitabiotics Perfectil, mục tiêu của dự án không chỉ là tôn vinh vẻ đẹp cổ điển mà còn đặt câu hỏi rằng nếu các bậc thầy như Vermeer hay Leonardo da Vinci sống trong thời đại mạng xã hội, họ sẽ khắc họa nhân vật của mình ra sao?

Làm đẹp qua ba thập kỷ, điều gì trở thành biểu tượng?

Cùng với loạt hình ảnh tái hiện, Perfectil công bố nghiên cứu về các xu hướng làm đẹp nổi bật trong 30 năm qua. Theo đó, trang điểm mắt khói, kiểu tóc “Rachel” từng gây bão thập niên 90, hay kẻ mắt kohl đậm đều được xem là những biểu tượng khó quên.

Son môi đỏ thẫm, eyeliner cánh, kiểu contour tạo khối, mi giả, phấn mắt nhũ và tóc bob ngang vai cũng nằm trong nhóm những xu hướng được người dùng đánh giá “không thể lẫn vào đâu”.

Bên cạnh đó, son bóng, tóc uốn xoăn và mascara màu, vốn từng bị xem là “dị”, hiện được nhắc lại như dấu ấn đặc trưng của từng thời kỳ.

Người phát ngôn của Vitabiotics Perfectil chia sẻ: “Một số xu hướng của vài thập kỷ qua đã trở thành biểu tượng, vì vậy chúng tôi muốn mang đến cho những bức tranh cổ điển một diện mạo thật sự mang tính thời đại. Những hình ảnh này phần nào gợi ý rằng nếu các bậc thầy hội họa sống đến ngày nay, góc nhìn của họ về cái đẹp có thể đã rất khác”.

Bà cũng nhấn mạnh: “Xu hướng đến rồi đi, nhưng mối liên hệ giữa vẻ đẹp và sức khỏe từ bên trong luôn bền vững theo thời gian”.

Bức "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" của Vermeer.

"Cô gái đeo hoa tai ngọc trai" phiên bản AI. (Ảnh: Duncan Thompsen)

Xu hướng làm đẹp quá khứ tái xuất cùng mạng xã hội

Nghiên cứu được thực hiện với 2.000 phụ nữ cho thấy, 51% tin rằng nhiều xu hướng thập niên 1990 và 2000 đang tái xuất mạnh mẽ. Đáng chú ý, 12% kỳ vọng kiểu kẻ mắt kohl đậm, phong cách trang điểm quen thuộc của người dẫn chương trình Traitors Claudia Winkleman, sẽ sớm thịnh hành trở lại.

Vài năm trước, nguồn cảm hứng làm đẹp chủ yếu đến từ truyền hình, phim ảnh (22%) hoặc bạn bè (22%). Tuy nhiên, mạng xã hội đã thay đổi thói quen này, hiện có tới 27% người khảo sát tìm kiếm gợi ý làm đẹp trên các nền tảng trực tuyến.

Thói quen chăm chút vẻ ngoài cũng được duy trì thường xuyên. 69% người thừa nhận việc làm đẹp đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ, trung bình dành hơn 20 phút mỗi ngày, tương đương hơn 2 giờ mỗi tuần, cho trang điểm và chăm sóc tóc.

Đáng nói, 26% cho biết họ dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp hơn cả thời niên thiếu, khi bản thân chưa chịu nhiều áp lực xã hội về ngoại hình như hiện nay.

Theo Vitabiotics Perfectil, điều thú vị của dự án không chỉ nằm ở các hình ảnh tái hiện bằng AI, mà còn là cách nó phản ánh quan điểm về cái đẹp trong mắt mỗi thế hệ.

“Vẻ đẹp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người, cho dù xu hướng họ theo đuổi có khác xa thời điểm bức Mona Lisa được vẽ. Xương sống của vẻ đẹp luôn luôn là nền tảng dinh dưỡng tốt cùng lối sống lành mạnh", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Bà nói thêm rằng dù xu hướng thay đổi theo thời gian, những giá trị nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong vẫn bền vững, giống như cách các kiệt tác hội họa vượt qua hàng thế kỷ để vẫn giữ nguyên sức hút.

Top 30 xu hướng tóc và làm đẹp biểu tượng nhất trong 30 năm qua

1. Đôi mắt khói

2. Tóc kiểu "Rachel' (kiểu tóc ngang vai, nhiều lớp, tạo độ phồng và ôm lấy khuôn mặt, nổi tiếng từ thập niên 1990)

Kiểu tóc Rachel đình đám một thời.

3. Tóc kiểu "beach waves" (kiểu tóc gợn sóng nhẹ nhàng, tự nhiên, tạo cảm giác như vừa đi biển về)

4. Nghệ thuật làm móng

5. Xịt thơm toàn thân

6. Tóc nhuộm Balayage (là kỹ thuật nhuộm tóc có nguồn gốc từ Pháp, với tên gọi có nghĩa là "quét sơn")

7. Bút kẻ mắt Kohl

8. Son bóng

9. Đôi môi đỏ tươi

10. Tạo đường viền (kỹ thuật trang điểm sử dụng mỹ phẩm để xác định, nâng cao và điêu khắc cấu trúc của khuôn mặt hoặc các bộ phận cơ thể khác)

11. Kẻ mắt nhanh

12. Kiểu tóc bob thẳng

13. Nối mi

14. Dùng kem nền cho da lì

15. Lông mày đậm và dày

16. Tóc thẳng như que củi

17. Tóc nhuộm ombre

18. Sử dụng bút kẻ viền môi để tạo ấn tượng đôi môi đầy đặn hơn

19. Phấn mắt nhũ

20. Tóc uốn

21. Mascara màu xanh

22. Lông mày mỏng

23. Đính đá, trang sức vào móng tay

24. Những lọn tóc mỏng ở hai bên khuôn mặt khi tóc búi cao

25. Kẹp bướm nhỏ trên tóc

26. Phấn mắt màu pastel

27. Chia tóc theo kiểu zig zag

28. Kẻ viền môi đậm hơn son môi

29. Những điểm nhấn nổi bật trên tóc

30. Trang điểm lấp lánh trên cơ thể.