Công việc nào dễ bị AI thay thế nhất năm 2026?

(VTC News) -

Phiên dịch viên và thông dịch viên

Theo Microsoft, nghề phiên dịch và thông dịch hiện có điểm "AI applicability score" (khả năng áp dụng AI) là 0.49, đứng đầu trong danh sách các nghề dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo.

AI ngày nay có khả năng xử lý nhiều ngôn ngữ, dịch văn bản và thậm chí phiên dịch hội thoại trực tiếp với độ chính xác ngày càng cao. Những công việc này thường mang tính lặp lại, điều này tạo điều kiện cho AI dễ dàng sao chép và thực hiện.

Các phần mềm, nền tảng dịch tự động đang trở nên phổ biến. (Ảnh: Samsung)

Nhà sử học

Nhà sử học đứng thứ hai với số điểm 0.48. Các công việc nghiên cứu và phân tích dữ liệu lịch sử có thể được AI thực hiện một cách hiệu quả, nhờ vào khả năng tổng hợp tài liệu, trích dẫn và phân tích.

Mặc dù AI không thể hoàn toàn thay thế con người trong việc đánh giá ngữ cảnh văn hóa, nhưng trong các tác vụ cơ bản, AI thường thể hiện hiệu suất tốt hơn, thậm chí được đánh giá cao hơn so với con người.

Nhân viên phục vụ, bán hàng

Nhân viên phục vụ trên máy bay và tàu hỏa hiện đang đứng thứ 3 trong danh sách với số điểm 0.47.

Sự phát triển của robot và các hệ thống tự động có thể giúp thông báo và hướng dẫn hành khách, từ đó giảm thiểu nhu cầu về lao động cho những công việc lặp đi lặp lại.

Nghề chăm sóc khách hàng cũng đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, với điểm số tác động là 0.46.

Các công nghệ như chatbot và hệ thống tự động hiện nay có khả năng thực hiện hầu hết các nhiệm vụ cơ bản trong việc tư vấn sản phẩm và xử lý đơn hàng. Điều này dẫn đến việc giảm thiểu số lượng nhân sự cần thiết trong lĩnh vực này.

Nhà văn

Với số điểm 0.45, khả năng nhà văn và người viết nói chung bị thay thế bởi AI đang ngày càng cao. Các ứng dụng AI như Chat GPT, Deepseek và Gemini hiện đang tạo ra nội dung văn bản với chất lượng vượt trội. Điều này có nghĩa là AI không chỉ có khả năng viết hay mà còn có thể tối ưu hóa nội dung theo chuẩn SEO - một kỹ năng thiết yếu trong ngành viết lách hiện nay.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng đang đối mặt với nguy cơ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI), khi chỉ đạt 0.44 điểm. AI hiện có khả năng trả lời các câu hỏi thường gặp, xử lý khiếu nại và cung cấp hỗ trợ trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các công nghệ như Microsoft Copilot và ChatGPT chứng minh khả năng xử lý khối lượng lớn yêu cầu từ khách hàng với tốc độ ấn tượng, cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong lĩnh vực này.

Lập trình viên CNC

Nghề lập trình viên máy CNC hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 với 0.44 điểm. Nguyên nhân là do AI có khả năng tự động lập trình máy móc dựa trên dữ liệu kỹ thuật, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ sản xuất. Những công việc lặp đi lặp lại và dựa trên quy tắc như lập trình máy CNC được xem là những mục tiêu dễ bị "tự động hóa" nhất trong tương lai.

Những công việc trên không hẳn sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng sẽ có sự thay đổi sâu sắc trong cách thức thực hiện. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng khả năng thích nghi với trí tuệ nhân tạo là yếu tố then chốt để người lao động không bị "xóa sổ" khỏi thị trường. Việc học cách phối hợp với AI sẽ trở nên quan trọng không kém so với các kỹ năng nghề nghiệp truyền thống.

Nhiều công việc chịu áp lực cạnh tranh cao từ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Fortune)

Nghiên cứu từ Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (IJCAI 2025) cho thấy khoảng 1/3 lực lượng lao động tại Mỹ có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của AI. Các công cụ như Microsoft Copilot, ChatGPT và các hệ thống AI tương tự đang thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ như phân tích, tóm tắt, viết báo cáo và trả lời khách hàng - những công việc thường tốn nhiều thời gian và nhân lực.

Dự báo rằng năm 2026 sẽ chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ của thị trường lao động dưới tác động của AI. Do đó, người lao động nên tập trung vào việc phát triển các kỹ năng sáng tạo, quản lý và khả năng hợp tác với AI, trong khi những công việc lặp lại và dễ chuẩn hóa sẽ dần được tự động hóa.