Ngắm hồ Đống Đa lung linh về đêm sau cải tạo

Chị Nguyễn Thị Mai, người dân sinh sống tại khu vực phố Hào Nam, cho biết trước kia không gian quanh hồ thiếu ánh sáng, có mùi khó chịu nên ít người lui tới. “Từ khi hồ được cải tạo, không gian nơi đây trở nên lột xác hoàn toàn. Dù nhà tôi không sát hồ, nhưng gần như tối nào cũng ra đây đi bộ”, chị Mai chia sẻ.